Новости спорта

01:51 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Россияне смогут выступать с гимном и флагом в настольном теннисе

17:41, 13.07.2026

Российские спортсмены смогут выступать с гимном и флагом

Россияне смогут выступать с гимном и флагом в настольном теннисе
Фото: Артем Рябов

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полном снятии ограничений с российских спортсменов. Официально об этом объявила пресс-служба Федерации настольного тенниса России.

— Российские спортсмены смогут выступать с гимном и флагом на турнирах под эгидой ITTF, — передает сообщение федерации ТАСС.

    Новые правила начнут действовать с 28 июля. Уже в августе российские спортсмены смогут выступить с национальной символикой на турнире в Японии.

    Ранее World Triathlon допустил россиян к командным дисциплинам триатлона.

    Вадим Вахрушев

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    Спорт

    Новости партнеров

    Читайте также