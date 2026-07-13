Россияне смогут выступать с гимном и флагом в настольном теннисе
Российские спортсмены смогут выступать с гимном и флагом
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) приняла решение о полном снятии ограничений с российских спортсменов. Официально об этом объявила пресс-служба Федерации настольного тенниса России.
— Российские спортсмены смогут выступать с гимном и флагом на турнирах под эгидой ITTF, — передает сообщение федерации ТАСС.
Новые правила начнут действовать с 28 июля. Уже в августе российские спортсмены смогут выступить с национальной символикой на турнире в Японии.
Ранее World Triathlon допустил россиян к командным дисциплинам триатлона.
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