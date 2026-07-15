Степан Фальковский официально покидает «Ак Барс»
Защитник завершает карьеру в Казани в связи с истечением срока контракта
Защитник Степан Фальковский покидает «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта.
Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба в своих социальных сетях.
Фальковский присоединился к «Ак Барсу» по ходу сезона-2024/25, перейдя из СКА, в результате обмена на защитника Дмитрия Юдина.
В сезоне КХЛ — 2025/26 с учетом плей-офф Фальковский провел за «Ак Барс» 72 матча, в которых набрал 15 (2+13) очков.
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