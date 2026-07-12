Руслан Исхаков: «Не знаю, откуда это пошло, что у нас команда карликов»

Нападающий «Металлурга» отреагировал на язвительные шутки в адрес команды

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков в интервью «Реальному времени» высказался о язвительных шутках в адрес уральской команды.

— Задевали ли нас ироничные посты про «карликов» в «Металлурге»? Абсолютно не задевали. Нам и Андрей Владимирович Разин сказал в раздевалке, чтобы мы на подобные шутки внимания не обращали. Не знаю, кстати, откуда это пошло, что у нас команда карликов. В «Металлурге» все ребята достаточно крепкие, очень техничные. Мы не задумывались насчет того, что у нас команда какая-то малогабаритная. Играли в свой хоккей, навязывали сопернику свой стиль. Старались быть техничнее, быстрее и побеждать в матчах за счет этого, — подчеркнул Исхаков.

В минувшем плей-офф «Металлург» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где вылетел от «Ак Барса».

Евгений Романов