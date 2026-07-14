Страны ЕС требуют не финансировать спортивные организации, снимающие ограничения с РФ
Авторы обращения предлагают ограничить участие таких организаций в обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта в Европе
Девять европейских стран обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с призывом прекратить финансирование международных спортивных организаций, если они снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.
Поводом для обращения стало решение исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. По мнению девяти стран, международные спортивные организации должны учитывать ценности Евросоюза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Белоруссией.
Инициатором обращения стала Эстония. К инициативе также присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания, сообщает ERR со ссылкой на Министерство культуры Эстонии.
Помимо прекращения финансирования, авторы обращения предлагают ограничить участие таких организаций в обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта в Европе.
Ранее Олимпийский совет Азии поддержал решение МОК по российским спортсменам. «Спорт должен служить маяком надежды и объединять нации и народы», — сказано в официальном сообщении совета.
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