Страны ЕС требуют не финансировать спортивные организации, снимающие ограничения с РФ

Авторы обращения предлагают ограничить участие таких организаций в обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта в Европе

Девять европейских стран обратились к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с призывом прекратить финансирование международных спортивных организаций, если они снимают ограничения с российских и белорусских спортсменов.

Поводом для обращения стало решение исполкома Международного олимпийского комитета от 7 июля отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. По мнению девяти стран, международные спортивные организации должны учитывать ценности Евросоюза и не допускать использования спорта в политических целях Россией и Белоруссией.

Инициатором обращения стала Эстония. К инициативе также присоединились Нидерланды, Литва, Латвия, Польша, Швеция, Румыния, Финляндия и Дания, сообщает ERR со ссылкой на Министерство культуры Эстонии.

Помимо прекращения финансирования, авторы обращения предлагают ограничить участие таких организаций в обсуждениях и мероприятиях, посвященных развитию спорта в Европе.



Ранее Олимпийский совет Азии поддержал решение МОК по российским спортсменам. «Спорт должен служить маяком надежды и объединять нации и народы», — сказано в официальном сообщении совета.

Наталья Жирнова