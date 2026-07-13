«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании Яшкина из «Ак Барса»
О переходе объявил президент клуба Илья Ковальчук
Хоккеист Дмитрий Яшкин сменил клуб. Нападающий подписал контракт с китайским «Шанхай Дрэгонс», покинув казанский «Ак Барс». О трансфере объявил президент «Шанхая» Илья Ковальчук во время драфта Матча года.
— Эксклюзивно сообщаю здесь, на драфте, — передает слова Ковальчука ТАСС.
Яшкин выступал за «Ак Барс» с 2023 года. До этого он играл в КХЛ за СКА и московское «Динамо», а в НХЛ — за «Сент-Луис», «Вашингтон» и «Аризону». В прошлом сезоне на его счету 18 голов и 14 передач в 59 матчах регулярки, а в плей-офф — 7 шайб и 3 паса.
Ранее «Ак Барс» подписал двухлетний контракт с 32-летним нападающим Алексеем Бывальцевым, который последний сезон провел в «Автомобилисте».
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