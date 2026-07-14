«Рубин» продлил контракт с Даниилом Кузнецовым до 2029 года
Полузащитник остается в казанском клубе еще на три сезона
«Рубин» в своих социальных сетях объявил, что клуб продлил контракт с полузащитником Даниилом Кузнецовым.
Соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2029 года.
23-летний Даниил Кузнецов является воспитанником петербургского «Зенита». В «Рубин» он перешел в 2022 году.
В минувшем сезоне РПЛ Кузнецов провел в составе «Рубина» 8 матчей, отметившись одним забитым мячом.
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