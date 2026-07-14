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«Рубин» продлил контракт с Даниилом Кузнецовым до 2029 года

19:26, 14.07.2026

Полузащитник остается в казанском клубе еще на три сезона

«Рубин» продлил контракт с Даниилом Кузнецовым до 2029 года
Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» в своих социальных сетях объявил, что клуб продлил контракт с полузащитником Даниилом Кузнецовым.

Соглашение с футболистом будет рассчитано до лета 2029 года.

23-летний Даниил Кузнецов является воспитанником петербургского «Зенита». В «Рубин» он перешел в 2022 году.

В минувшем сезоне РПЛ Кузнецов провел в составе «Рубина» 8 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Евгений Романов

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