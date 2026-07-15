Казанский марафон — 2027 снова пройдет в майские праздники

Организаторы впервые разведут основные дистанции по отдельным дням

Фото: Артем Дергунов

Казанский марафон 2027 года пройдет с 1 по 3 мая в новом трехдневном формате. Старт основной дистанции — 42,2 км — состоится в понедельник, 3 мая. В мировой практике подобный формат на постоянной основе использует только Бостонский марафон, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Новый формат проведения был согласован с мэрией Казани и мэром города Ильсуром Метшиным. Об этом директор Казанского марафона и серии спортивных мероприятий TIMERMAN Вадим Янгиров рассказал во время программы обмена опытом между организаторами забегов, прошедшей в рамках СберПрайм марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

В 2027 году организаторы впервые разведут основные дистанции по отдельным дням. Это позволит сделать каждый старт самостоятельным событием и подарит участникам возможность провести в Казани полноценные майские спортивные выходные.

Программа события:

1 мая, суббота, — забег на 10 км;

2 мая, воскресенье, — полумарафон;

3 мая, понедельник, — марафон.

Детские забеги и забег на 3 км также войдут в программу Казанского марафона. Точные даты их проведения организаторы объявят позже.

— Мы давно обсуждали возможность разделить основные дистанции по дням. Такой формат позволит каждому старту стать главным событием своего дня, а участникам — провести в Казани длинные майские выходные. Кроме того, проведение марафона в понедельник — это решение, которое соответствует мировой практике крупнейших беговых событий. Мы уверены, что новый формат откроет дополнительные возможности для развития Казанского марафона, — рассказал Вадим Янгиров.

Организаторы ожидают, что общее число участников Казанского марафона может вырасти до 50 тысяч человек. При этом основной задачей подготовки станет повышение качества организации всех связанных с марафоном процессов.

— Для нас важно не только расти количественно, но и сохранять высокий уровень организации. Уже сейчас совместно с городом мы прорабатываем вопросы размещения гостей, транспортной доступности, дополнительных поездов и авиарейсов, чтобы участие в Казанском марафоне было максимально комфортным для каждого, — подчеркнул Вадим Янгиров.

Регистрация и дополнительная информация о программе Казанского марафона — 2027 будут опубликованы позднее.

О том, как прошел Казанский марафон в 2026 году, — в фоторепортаже «Реального времени».

Никита Егоров