«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым
Форвард останется в Казани еще на один сезон
«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым. Об этом клуб сообщил в своих социальных сетях.
Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/27.
В сезоне-2025/26 Пустозеров провел в составе «Ак Барса» 58 матчей (с учетом плей-офф), отметившись 26 (12+14) очками.
Вместе с казанской командой Пустозеров дошел в минувшем сезоне до финала Кубка Гагарина.
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