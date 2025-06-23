19-летний Роман Илюк продлит контракт с УНИКСом

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС объявил о продлении контракта с 19-летним защитником Романом Илюком. Об этом пишет «Перехват».

Илюк, воспитанник московской баскетбольной школы («Лобня» и система ЦСКА под руководством Ивана Кучерова), провел последние три сезона в структуре УНИКСа. За это время он прошел путь от ДЮБЛ до основной команды.

В Единой лиге ВТБ Илюк принял участие в 27 матчах, в среднем проводя на площадке 4,5 минуты и набирая 1,3 очка. Однако его настоящий потенциал раскрылся в играх за молодежную команду УНИКСа. Несмотря на интенсивный график тренировок и матчей с основной командой, Илюк сыграл 15 встреч, где стал безусловным лидером, демонстрируя впечатляющие показатели: 31,5 минуты, 18 очков, 3,3 подбора и 6,3 ассиста в среднем за игру.

Вместе с УНИКСом Илюк завоевал серебряные медали Суперкубка России и бронзовые медали чемпионата России и Единой лиги ВТБ в завершившемся сезоне.

Также в сезоне 2024/25 годов Илюк смог одержать две победы в один день: за УНИКС-2 и УНИКС с «Самарой».

Ранее стало известно, что форвард Дэрран Хиллиард покинул УНИКС спустя два месяца после подписания контракта. Он расстался с Казанью ради переезда в испанский «Бильбао».

Рената Валеева