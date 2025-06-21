Бизнес-обзор: Ак Барс банк передал музей ретро-автомобилей НКО, налоговики взыскивают активы СК «Татфлот»

Фото: Коллаж "Реального времени"

Татарстанские налоговики, добиваясь банкротства СК «Татфлот», потребовали взыскать часть имущества судоходной компании. Речь идет о нескольких зданиях на территории грузового порта Казани. Счет на 200 млн рублей выставил казанской «Дирекции спортивных программ и проектов» телеканал «Матч ТВ», но, похоже, сторонам удалось урегулировать спор. Ак Барс Банк на этой неделе переписал свой выставочный комплекс ретроавтомобилей на Оренбургском тракте некоммерческой организации «Центр автомобильной истории». Подробности — в обзоре «Реального времени».

АББ передал НКО музей ретро-машин

В среду стало известно о смене учредителя в выставочном комплексе Ak Bars Retro Cars на Оренбургском тракте. Банк Ак Барс вышел из капитала компании, передав ее некоммерческой организации. Теперь АНО «Центр автомобильной истории» — единственный участник общества.

Комплекс, который был открыт в 2021 году, позиционируют как самую большую выставку ретро-автомобилей в Казани. Площадь постоянной выставочной экспозиции музея составляет около 3 тысяч кв. м, здесь представлены 53 экспоната советского и иностранного автопрома. Всего работает шесть тематических зон, посвященных истории развития автопрома, коворкинг и кафетерий.

В среду стало известно о смене учредителя в выставочном комплексе Ak Bars Retro Cars на Оренбургском тракте. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

ООО «Ак Барс ретро карс», как «Центр автомобильной истории» созданный в августе 2021 года, возглавляет Азат Бикчурин. До него обеими фирмами руководил Эмиль Хайрутдинов, бывший гендиректор парка «Кырлай» и экс-советник предправления АББ. АНО «ЦАИ» в прошлом году показала выручку в 20,7 млн рублей, чистая прибыль составила 14,6 млн. Выставочный комплекс в том году впервые ушел в минус: оборот со 181 млн в 2023-м упал до 6,3 млн в 2024-м, убытки составили 226 млн. При этом чистые активы общества возросли до 711 млн.

ФНС требует взыскать часть имущества «Татфлота»

На этой неделе татарстанский арбитраж начал рассматривать дело о банкротстве СК «Татфлот», инициированное Управлением ФНС по РТ. Надзорный орган требует от судоходной компании 192,3 млн рублей, но начав слушание в минувший вторник, суд отложил разбирательство на начало августа.

На этой неделе татарстанский арбитраж начал рассматривать дело о банкротстве СК «Татфлот», инициированное Управлением ФНС по РТ. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наряду с заявлением о банкротстве налоговики подали к компании еще ряд исков, требуя обратить взыскание на часть ее имущества. Речь идет о нескольких зданиях по ул. Портовой — на территории грузового порта «Татфлота»:

склад №1 площадью 3007,6 кв. м, с кадастровым номером 16:50:000000:10626, стоимостью 35,4 млн рублей;

административное здание №3 площадью 1 356 кв. м, с кадастровым номером 16:50:000000:10427, стоимостью 83,3 млн рублей;

кафе площадью 728,8 кв. м, с кадастровым номером 16:50:000000:10881, стоимостью 29,4 млн рублей;

склад №4 площадью 2 535,7 кв. м, с кадастровым номером 16:50:000000:7894, стоимостью 29,9 млн рублей.

Общая кадастровая стоимость сооружений — 178 млн рублей. Все заявления приняты в производство, рассмотрение некоторых также стартовало в эти дни.

Наряду с заявлением о банкротстве налоговики подали к компании еще ряд исков, требуя обратить взыскание на часть ее имущества. Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

СК «Татфлот» возникла на базе преобразованного Речного порта Казани. Ведет свою деятельность в акватории рек Волги и Камы, специализируется на грузовых и пассажирских перевозках водным транспортом, а также погрузочно-разгрузочных работах, складских операциях, транспортно-экспедиторской деятельности и разработке месторождений песчано-гравийной смеси, с последующей добычей нерудных строительных материалов. Главный офис в Казани, также есть филиалы в Чистополе и Тетюшах.

Данные об учредителях общества в последние годы в открытых источниках не приводятся, но неформально ее связывают с бизнесом главы ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Согласно «СПАРК-Интерфакс», по состоянию на начало 2017 года СК «Татфлот» на 99,96% принадлежала АО «Татфлот». В состав директоров обеих компаний входил бывший зять застройщика — Тимур Зайнутдинов.

Финансовые дела судоходной компании в последние годы идут тяжело: при выручке в 961 млн предприятие завершило 2024-й с убытками в 37,7 млн рублей.

«Матч ТВ» пошел на мировую с организатором «Игр будущего»

Московское ООО «НСТ» — оператор общероссийского федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», подало иск к казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Столичная компания требует от татарстанской автономной некоммерческой организации 201,8 млн рублей.

Дело рассматривает Арбитражный суд Москвы. На одном из последних судебных заседаний в июне участники процесса заявили ходатайство об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора. Суд удовлетворил просьбу и перенес разбирательство на ближайший понедельник. Сторонам поручено обеспечить явку представителей и представить тексты мирового соглашения.

Претензии «Национального спортивного телеканала» (НСТ) — лишь один почти из двух десятков исков, поданных к Дирекции спортивных и социальных проектов (ДССП) после проведения «Игр будущего» в феврале-марте прошлого года.

Претензии НСТ — лишь один почти из двух десятков исков, поданных к Дирекции после проведения «Игр будущего». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оказалось, что организаторы казанского турнира задолжали подрядчикам свыше полумиллиарда рублей, ссылаясь на то, что не дополучили средства из федерального бюджета в полном объеме.

Часть компаний обращались за помощью в Минспорта России и Татарстана, а также в аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Замглавы правительства поручил взять обращения на контроль, сообщали «Ведомости». В татарстанском министерстве заявили, что занимаются решением вопроса и с некоторыми подрядчиками спор уже удалось урегулировать.

Старт ПМЭФ, экономика России на грани рецессии

В среду в России стартовал Петербургский международный экономический форум — одно из ключевых событий в сфере бизнеса и экономики страны. В этом году его главная тема: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». ПМЭФ проходит в 28 раз, собирая представителей бизнеса и власти для заключения соглашений, обсуждения экономических вопросов и обмена опытом. Татарстан принимает самое активное участие в работе форума: уже в первые дни были подписаны соглашения о сотрудничестве республики с Росморречфлотом, а также между АО «Акционерный Банк «Россия» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», «Группой Компаний «Союз-Регион», прошла встреча раиса с президентом АО «Арнест», были достигнуты другие важные договоренности.

Татарстан принимает самое активное участие в работе форума. предоставлено пресс-службой АИР

Глава Минэкономразвития на полях форума оценил текущее состояние российской экономики. Максим Решетников высказал мнение о том, что текущие статистические показатели демонстрируют охлаждение экономики, однако эти цифры представляют собой лишь отражение прошлых тенденций. При этом он отметил, что, судя по текущим индикаторам и ощущениям бизнеса, страна находится на грани перехода в рецессию. «Я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений», — отметил Решетников, обсуждая с руководителями финансово-экономического блока страны координацию экономической политики в условиях внешних факторов.

