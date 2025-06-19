Татарстан и Росморречфлот заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Андрей Тарасенко подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу по развитию перегрузочных комплексов в речных портах республики, сообщает пресс-служба раиса.
Решение позволит укрепить потенциал грузовых перевозок всеми видами транспорта. Развитие мультимодальных логистических центров в Татарстане должно повысить объемы экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья.
Соглашение о сотрудничестве предусматривает обмен данными, проведение совместных консультаций, а также создание рабочих групп (при необходимости) для развитие портовой и припортовой инфраструктуры.
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