Минниханов обсудил сотрудничество с президентом АО «Арнест» на ПМЭФ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

АО «Арнест» — один из крупнейших производителей аэрозольной продукции в России и СНГ, занимающий лидирующие позиции на рынке. Компания выпускает широкий ассортимент товаров, включая косметическую продукцию, средства бытовой химии, мороженое и пищевые продукты.

На Петербургском международном экономическом форуме, который стартует сегодня и продлится до 21 июня, впервые представят каталог инвестиционных предложений Татарстана.



Рената Валеева