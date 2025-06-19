Снижение инфляции, риски рецессии и стабильные налоги: о чем говорили Набиуллина, Решетников и Силуанов на ПМЭФ

Руководители финансово-экономического блока страны обсудили координацию экономической политики в условиях внешних факторов

«Стоим на грани, но все зависит от наших действий»

Механизмы перезапуска экономической повестки, эффективность новых национальных проектов как инструмента достижения стратегических целей, а также вопросы координации бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики в условиях существующих внутренних дисбалансов и растущих внешних вызовов — эти и другие вопросы на стратсессии в рамках Петербургского международного экономического форума обсудили председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Так, Эльвира Набиуллина подтвердила планы по снижению уровня инфляции до прогнозируемых 4%. Антон Силуанов заявил об отсутствии связи между повышением размера налогов и количеством тех, кто от них пытается «уйти», а Максим Решетников припугнул всех рецессией, но тут же успокоил, что все будет зависеть от конкретных действий.



Глава Центрального банка РФ заявила о намерении регулятора постепенно снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. При этом, по ее словам, ставки по банковским вкладам сохранят свою привлекательность для населения.

— Мы будем снижать ставку по мере снижения инфляции. Она сейчас замедляется, замедляется даже быстрее наших ожиданий. Но ставки (по вкладам) будут оставаться привлекательными, — подчеркнула Набиуллина в ходе макроэкономической сессии ПМЭФ.

В ходе обсуждения экономической ситуации министр экономического развития Максим Решетников высказал мнение о том, что текущие статистические показатели демонстрируют охлаждение экономики, однако эти цифры, по его словам, представляют собой лишь отражение прошлых тенденций. При этом он отметил, что, судя по текущим индикаторам и ощущениям бизнеса, страна находится на грани перехода в рецессию.

— Я сказал, что мы стоим на грани. Дальше все зависит от наших решений, — отметил Решетников.



Целевой уровень инфляции — 4%

Глава ЦБ РФ подтвердила решимость довести инфляцию до целевого показателя в 4%: «Прогноз по инфляции — это расчет, подкрепленный нашей решимостью добиваться снижения инфляции к цели. Кто-то это может назвать упертостью. Настойчивость — более аккуратное слово».

— Мы добивались и продолжим добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4%, — заявила Набиуллина.

Силуанов — о налогах: изменений к худшему нет

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил об успешном внедрении прошлогодних изменений в налоговой системе. По его словам, налогоплательщики не уходят в тень, а налоговые поступления соответствуют планам Минфина.

— Действительно, мы сейчас видим, что поступления в казну в целом совпадают с нашими ожиданиями. Нет такого, что мы где-то повысили ставки, где-то, наоборот, ввели льготы, мы видим, что налогоплательщики в целом не изменили своим предыдущим обычаям платить налоги. Видим, что налог на прибыль платится, НДФЛ поступает в соответствии с динамикой, планами бюджета. Никто не уходит в тень, — отметил министр.

Различия в оценке экономической модели

Между руководителями финансово-экономического блока возникли разногласия относительно текущей экономической модели. Глава Минфина России Антон Силуанов считает существующую модель эффективной:

— Мы живем в таком сложном мире, Россия растет на 4 с плюсом, мы окружены санкциями, а вы говорите о смене модели. Мы должны сделать ставку на технологический суверенитет. Модель работает.

В то же время министр экономического развития Максим Решетников отметил необходимость постепенной трансформации модели роста:

— У нас, как правило, происходит что-то новое, что мы пытаемся поставить, не работает, и мы очень долго восстанавливаем старое. Поэтому я просто к тому, что преемственность должна быть. Без революции. Поэтому, когда мы говорим о смене модели, мы скорее говорим о смене трендов, долгосрочных трендов.

— По цифрам охлаждение, по текущим ощущениям, уже на грани перехода в рецессию, — предупредил о рисках рецессии глава Минэкономразвития России.

В свою очередь Силуанов, комментируя состояние экономики, отметил, что «у нас сейчас похолодание, а после холода всегда приходит лето». Ранее «Реальное время»

Ранее «Реальное время» сообщало , что на ПМЭФ-2025 представили пилотный рейтинг «дронификации» регионов. Татарстан не попал в список лидеров по этому показателю.

Дмитрий Зайцев