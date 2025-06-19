Татарстан подписал ряд соглашений о сотрудничестве на ПМЭФ
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было подписано несколько важных для Татарстана соглашений. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.
В присутствии Рустама Минниханова было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «Акционерный Банк «Россия» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».
Также на стенде Татарстана состоялось подписание соглашения между АО «Акционерный Банк «Россия» и ООО «Группа Компаний «Союз-Регион». Подписание прошло с участием раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Ранее на ПМЭФ власти республики договорились с Росморречфлотом о совместной работе по развитию перегрузочных комплексов в речных портах региона.
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