В Татарстане общественники направили жалобу по факту ремонта подъездов к базам отдыха вместо дорог до СНТ

Народный фронт обратился руководству Татарстана и в Счетную палату по факту использования средств региональной программы на ремонт подъездных путей к базам отдыха вместо дорог до садовых некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Общественники выяснили, что работы согласовали для потребительских кооперативов, что недопустимо с точки зрения положения программы.

В Народный фронт продолжают поступать обращения садоводов о тех или иных фактах нарушения региональной программы по ремонту подъездных путей до садоводческих некоммерческих товариществ.

В этот раз в региональный исполком народного фронта обратились садоводы, которые сообщили о том, что впервые за три года реализации программы в Лаишевском районе отремонтировали подъездные пути не до СНТ, а к потребительским кооперативам базам отдыха «Фотон» и «Проран», хотя заявки подавались и от СНТ «Весна», «Аэропорт», «Полянка», «Заря» и других.

В ОНФ установили, что в 2021 году исполком Лаишевского района направил в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана заявку для включения в программу на 2022 год для проведения ремонта подъездных дорог к 47 объектам СНТ и двум базам отдыха на общую сумму 80,7 млн рублей.

В соответствии с общероссийским классификатором организационно-правовых форм собственности, базы отдыха «Фотон» и «Проран» относятся к садоводческим, огородническим или дачным потребительским кооперативам. При этом основные виды деятельности «Прорана» и «Фотона» — физкультурно-оздоровительная деятельность и по предоставлению мест для временного проживания. Поэтому, по мнению садоводов, они не подходят под критерии отбора и не могли участвовать в программе.

Общественники убедились, что за счет бюджета республики проводится ремонт дорог до указанных кооперативов протяженностью почти 2 км. При этом реализация данной программы направлена на ввод в эксплуатацию подъездных дорог к садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам с твердым покрытием и не предусматривает ремонт подъездных дорог к базам отдыха. Прокуратура Татарстана сейчас проводит проверку по данным обстоятельствам.



В июле выяснилось, что в Набережных Челнах планируют отремонтировать подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу «Гидростроитель-1». Работы оценили более чем в 66,2 миллиона рублей.

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Татьяна Леухина