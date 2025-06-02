Тренер «Рубина» Рахимов сообщил детали встречи с руководством Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов сообщил детали встречи с руководством клуба и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым по итогам прошедшего сезона.



— Надо отдать должное моим руководителям — раису республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, который курирует нас, и президенту клуба Марату Адиповичу Сафиуллину, — они делают все возможное. И на нашей последней встрече, которая состоялась в конце сезона, мы обсуждали дальнейшее развитие клуба, и у всех было единое мнение и желание. Минниханов сказал нам, что сейчас важнее выстраивать, а не продавать. Поэтому, я надеюсь, нам всем вместе удастся сделать следующий шаг, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

«Рубин» по итогам прошедшего сезона занял седьмое место в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рахимова улучшила позицию на одну строчку по сравнению с предыдущим первенством, в котором финишировала восьмой. В Кубке России клуб вышел в плей-офф после группового этапа, где в 1/4 финала Пути РПЛ уступил ЦСКА.

Ранее стало известно, что «Рубин» попал в тройку самых прибыльных клубов РПЛ по итогам 2024 финансового года, пропустив вперед только «Краснодар» и «Акрон». Краснодарцы в минувшем сезоне впервые в истории стали чемпионами России.

Зульфат Шафигуллин