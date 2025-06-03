Источник: «Рубин» готов потратить 1,5 млн евро на футболиста «Маккаби»

Фото: Динар Фатыхов

Израильские СМИ сообщают об интересе «Рубина» к полузащитнику «Маккаби Хайфа» Махмуду Джаберу.

По данным издания Israel Hayom, казанский клуб предложил за трансфер футболиста 1,5 млн евро. Израильская сторона настаивает на повышении предложения до 2,5 млн. На 25-летнего полузащитника также претендует французский «Сент-Этьен».

Российские источники утверждают, что «Рубин» договаривается с Джабером по условиям контракта, предложив зарплату в размере 800 тысяч евро. При этом казанцы уже дважды улучшали свое предложение по трансферу игрока, повысив изначальную сумму с 1 млн вначале до 1,2 млн, а теперь до 1,5 млн евро. Также за «Маккаби» предлагается сохранить процент от будущей перепродажи.

«Рубину» интерес к Джаберу приписывают уже не первый раз. Ранее различные зарубежные СМИ сообщали, что казанцы готовы приобрести футболиста в летнее трансферное окно перед сезоном-2023/24. Слухи возобновились летом следующего года, а агенты игрока подтвердили переговоры с клубом из Казани. Прошлой зимой снова была информация о заинтересованности «Рубина», однако сделка не состоялась.

Джабер в «Маккаби» выступает на позиции центрального полузащитника. Кроме этого, футболист способен играть в роли атакующего хавбека и опорника.

В минувшем сезоне Джабер провел за «Маккаби» 35 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя результативными передачами. В составе 15-кратного чемпиона Израиля хавбек выступает с 2019 года, являясь воспитанником клуба из Хайфы. Вместе с родной командой полузащитник дважды выигрывал чемпионат Израиля и два раза становился обладателем Кубка страны.

Контракт Джабера с «Маккаби» рассчитан еще на два сезона. Его рыночная стоимость оценивается в 2 млн евро. За последние 2,5 года цена футболиста, по данным Transfermarkt, увеличилась с 300 тысяч евро до 2 млн евро. На рост стоимости повлиял также дебют за сборную Израиля, за которую с лета 2022 года футболист провел 12 матчей.



Зульфат Шафигуллин