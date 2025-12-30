Бутерброд с черной икрой в России стоит почти в четыре раза дороже, чем с красной

В цену входит 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба

Фото: Арсений Фавстрицкий

Один бутерброд с черной икрой к Новому году обойдется россиянам в 656 рублей в 2025 году. В эту стоимость входит 10 грамм черной икры, 10 грамм сливочного масла и 30 грамм хлеба, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что при расчетах аналитики проанализировали 1,7 млн чеков для икры и 5,6 млн чеков для масла и хлеба в ноябре — декабре 2025 года.

Причем, как добавили эксперты, набор продуктов для бутерброда в магазине обойдется в 13 тыс. рублей. Дороже всего будет стоить черная икра (12,6 тыс. рублей за 200 грамм), а дешевле всего — хлеб (78 рублей). Брикет сливочного масла стоит в супермаркетах 283 рубля за 180 грамм продукта.

Отметим, что приготовление одного бутерброда с красной икрой к Новому году в 2025 году обойдется россиянам в 168 рублей. Иными словами, данное блюдо будет почти в четыре раза дешевле, чем бутерброд с черной икрой.

Никита Егоров