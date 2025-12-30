Банк России отменяет комиссии за бюджетные платежи в цифровых рублях

Сначала доступ к этому получат только участники пилотного проекта

Фото: Максим Платонов

Банк России объявил о введении нулевых комиссий для операций с цифровыми рублями при платежах в пользу государства. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщает регулятор.

Сначала доступ к таким операциям получат только участники пилотного проекта. После 1 сентября 2026 года крупнейшие банки будут обязаны предоставить всем желающим возможность открывать кошельки с цифровыми рублями и осуществлять платежи в бюджет с их использованием. Важно отметить, что для граждан все операции с цифровым рублем остаются бесплатными. Для бизнеса также действует льготный период без комиссий по всем операциям с цифровыми рублями, который продлен до конца 2026 года.

Ранее ЦБ объявил, что с 2026 года изменятся правила покупки цифровых финансовых активов.

Наталья Жирнова