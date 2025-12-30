ФНС разъяснила правила уплаты НДС для бизнеса с годовой выручкой от 20 млн

Налогоплательщики могут выбирать между ставками 22%, 10% и 0%

Фото: Динар Фатыхов

ФНС опубликовала методичку для компаний и ИП, чей доход за 2025 год превысит 20 млн рублей. Документ размещен в официальном телеграм‑канале ведомства и содержит разъяснения по применению новых правил уплаты НДС.

Согласно методичке, налогоплательщики могут выбирать между ставками 22%, 10% и 0%, а также имеют право применить специальные ставки — 5% или 7%. Для предприятий, использующих УСН как до 1 января 2026 года, так и после этой даты, порог в 20 млн рублей рассчитывается по тем же правилам, что и доходы для расчета налога по УСН.

Особое внимание в документе уделено ситуациям, когда ИП совмещает несколько налоговых режимов. Если в 2025 году ИП применял одновременно УСН и патентную систему налогообложения (ПСН), общую систему налогообложения (ОСНО) и ПСН либо единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и ПСН, то для определения права на освобождение от НДС учитывается совокупный доход по всем применяемым режимам. При этом в расчете по ПСН учитываются только фактически полученные предпринимателем доходы.

Важное уточнение: если доходы плательщика за 2025 год не превысили 20 млн рублей, уплата НДС не требуется — освобождение от этой обязанности предоставляется автоматически.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, 20 ноября Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение основной ставки НДС с 2026 года до 22% при сохранении льготной ставки в 10% для социально значимых товаров. Кроме того, утвержден поэтапный механизм снижения порога выручки для малого бизнеса, обязывающий переходить на уплату НДС:

с 2026 года — до 20 млн рублей;

с 2027 года — до 15 млн рублей;

с 2028 года — до 10 млн рублей.

Ранее порог годовой выручки, при котором предприниматели обязаны были переходить на уплату НДС, составлял 60 млн рублей.

Рената Валеева