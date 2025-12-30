Казань попала в топ городов с самыми дорогими торговыми улицами

Самой дорогой торговой улицей в России стала ул. Навагинская в Сочи

Фото: Динар Фатыхов

Проспект Ямашева в Казани занял второе место в рейтинге самых дорогих торговых улиц России. Здесь по состоянию на декабрь 2025 года ставки аренды в среднем составляют 40,7 тыс. рублей за 1 кв. м в год, следует из аналитики РБК.

Самой дорогой торговой улицей в России стала ул. Навагинская в Сочи. Там аренда стоит до 100 тыс. руб. за 1 кв. м в год, а в среднем помещение можно снять за 58 тыс. руб. за 1 кв. м в год. На третьем месте — ул. Красная в Краснодаре (34,1 тыс.). В топ-5 самых дорогих торговых улиц России также попали ул. Цюрупы в Уфе (33 тыс.) и Красный проспект в Новосибирске (32,9 тыс.).

Как отмечают эксперты отрасли, ставки аренды выросли на фоне нехватки помещений в значимых торговых коридорах. Причем на сегодняшний день нет предпосылок для изменений ставок в январе 2026 года.

— Предположительно, уровень ставок сохранится до конца зимы с небольшим колебанием 2–5%, — спрогнозировали эксперты.

Никита Егоров