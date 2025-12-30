Мосбиржа опубликовала расписание торгов в праздничные дни 2026 года

Торги на площадке не проводятся 1—2 и 7 января

Фото: Артем Дергунов

Торги на Мосбирже на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников (23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года) проведут в формате дополнительной сессии выходного дня — с 09:50 до 19:00 мск, говорится в сообщении площадки.

В официальные выходные дни 5—6 января, 8—9 января, 9 марта и 11 мая торги организуют на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгметаллов, срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ).

В дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня, 4 ноября, а также во все выходные дни, кроме 3—4 и 10—11 января, 14—15 февраля, 7—8 и 21—22 марта, 9—10 мая, 20—21 июня, 1—2 и 15—16 августа, 12—13 сентября, 24—25 октября и 5—6 декабря, на фондовом и срочном рынках Мосбиржи торги проводятся в формате дополнительной сессии выходного дня.

В праздничные дни 1—2 и 7 января, 8 марта, 9 мая и 31 декабря 2026 года торги на рынках Мосбиржи не проводятся.

Никита Егоров