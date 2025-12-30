«Татспиртпром» официально подтвердил продажу компании АО «Росспиртпром»

Головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут находиться в Казани

Фото: Максим Платонов

«Татспиртпром» официально подтвердил продажу компании АО «Росспиртпром».

— Компания АО «Татспиртпром» информирует о получении одобрения со стороны ФАС на покупку АО «Росспиртпром» 100% акций АО «Татспиртпром», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 декабря 2025 года АО «Связьинвестнефтехим» подписало соглашение о продаже АО «Росспиртпром» полного пакета ценных бумаг АО «Татспиртпром».

— Сделка готовилась в течение года и осуществлена по рыночной цене на основании проведенной независимой оценки. Как сообщалось ранее, модель дальнейшего функционирования предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из которых продолжит специализироваться в соответствии со своей базовой компетенцией, — отметили в компании.

Головные офисы АО «Росспиртпром» и АО «Татспиртпром» будут находиться в Казани.

Ранее сообщалось, что юридическая фирма направила в ФАС жалобу на нарушения при розничной торговле алкогольной продукцией в Татарстане.

Никита Егоров