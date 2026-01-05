Наибольшее финансирование среди нацпроектов в Татарстане получит «Инфраструктура для жизни»

На этот нацпроект направят 19,1 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году на реализацию нацпроектов в Татарстане потратят 53 млрд рублей. Из федерального бюджета на эти цели направят 28,8 млрд рублей, из республиканского — 24,2 млрд рублей. Наибольший объем средств получит «Инфраструктура для жизни» — 19,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минфина РТ.

Также в числе нацпроектов со значительным объемом финансирования:



«Семья» — 17,7 млрд рублей;

«Молодежь и дети» — 7,6 млрд рублей;

«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — 2,8 млрд рублей;

«Беспилотные авиационные системы» — 2 млрд рублей;

«Продолжительная и активная жизнь» — 1,8 млрд рублей;

«Экологическое благополучие» — 933,6 млн рублей;

«Туризм и гостеприимство» — 500,8 млн рублей;

«Эффективная и конкурентная экономика» — 499,1 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На последующие годы запланировано дальнейшее увеличение финансирования. Так, в 2027 году на нацпроекты собираются направить 53,3 млрд рублей, из которых 27 млрд поступят из федерального бюджета, а 26,3 млрд — из республиканского. В 2028 году финансирование достигнет 57,8 млрд рублей.

Галия Гарифуллина