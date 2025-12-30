Институт развития Казани получит в 2026 году на 100 млн меньше, чем годом ранее

По итогам 2025 года за эти же работы ИРГ получил 266,2 миллиона рублей

Исполком Казани утвердил размер нормативных затрат на оказание услуг Институтом развития города. Соответствующее постановление опубликовано на портале мэрии.

В документе отмечается, что объем затрат на 2025 год для ИРГ составил 266,2 млн рублей. Из которых на подготовку документации приходилось 25,7 млн рублей. На подготовку документов для выдачи градостроительного плана земельного участка — 14,1 млн рублей. На осуществление кадастровой деятельности — 18,8 млн рублей. На административное обеспечение деятельности — 207,4 млн рублей. В свою очередь на осуществление архитектурно-строительного проектирования — 85,5 млн рублей.

При этом уже в следующем постановлении — плане затрат на 2026 год — объем финансирования сократился почти на 100 млн рублей (95,8 млн.) Самый серьезный минус демонстрирует блок административного управления проектами — порядка 19 млн. При этом почти что по всем остальным показателям наблюдается незначительной рост в виде нескольких (от 3 до 5) миллионов рублей.

Институт развития города Казани занимается комплексным развитием городской среды: проектирует общественные пространства, транспортную и социальную инфраструктуру, разрабатывает архитектурные концепции и дизайн-коды, сохраняет наследие и планирует будущее города, работая с урбанистами, архитекторами и жителями над созданием комфортного и функционального города. Он создает методические рекомендации для проектировщиков и участвует в стратегическом планировании.

Дмитрий Зайцев