Банк России продлил поддержку заемщиков: банки получат послабления по резервам

Мера направлена на поддержку бизнеса, сохраняющего потенциал восстановления финансовой устойчивости

Фото: Дарья Пинегина

Банк России продлил на шесть месяцев рекомендации для банков, предписывающие идти навстречу компаниям, которые столкнулись с временными финансовыми трудностями. Мера направлена на поддержку бизнеса, сохраняющего потенциал восстановления финансовой устойчивости. Об этом сказано на сайте регулятора.

Для стимулирования банков к соблюдению рекомендаций регулятор временно смягчил требования к формированию резервов по реструктурированным ссудам. Воспользоваться поддержкой смогут компании, отвечающие ряду критериев: умеренная долговая нагрузка, бесперебойное обслуживание долга в течение последних шести месяцев, а также наличие реалистичного бизнес‑плана на предстоящие три года.

Банки обязаны регулярно отслеживать, насколько фактические результаты заемщика соответствуют заявленным в бизнес‑плане показателям. В случае отклонения от плана кредитным организациям предстоит досоздать необходимые резервы.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года Банк России планирует провести обсуждение с банковским сообществом. По итогам диалога регулятор рассмотрит возможность уточнения плановых контрольных показателей — с учетом отраслевой специфики и масштаба компаний. Такая настройка параметров позволит сделать механизм поддержки более гибким и адресным.



Рената Валеева