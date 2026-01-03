Российские банки проверяют крупные онлайн‑покупки и временно блокируют платежи

Фото: Максим Платонов

Российские банки начали внедрять дополнительную проверку операций по крупным покупкам на маркетплейсах. Как сообщает РИА «Новости», при попытке оплатить значительный заказ финансовая организация автоматически блокирует транзакцию.

После блокировки клиент получает уведомление о том, что операция отклонена — это делается в целях защиты от возможного мошенничества. Для разблокировки средств пользователю необходимо связаться с банком по телефону либо дождаться обратного звонка от сотрудников. В ходе телефонного разговора специальный голосовой помощник уточняет у клиента, действительно ли он инициировал данную операцию и не является ли она следствием действий мошенников.

После того как клиент подтверждает легитимность покупки, блокировка снимается и платеж проходит. Напомним, что банки также вводят дополнительную проверку при снятии крупных сумм наличными.

Наталья Жирнова