Новости экономики

21:25 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Российские банки проверяют крупные онлайн‑покупки и временно блокируют платежи

10:18, 03.01.2026

После блокировки клиент получает уведомление о том, что операция отклонена — это делается в целях защиты от возможного мошенничества

Российские банки проверяют крупные онлайн‑покупки и временно блокируют платежи
Фото: Максим Платонов

Российские банки начали внедрять дополнительную проверку операций по крупным покупкам на маркетплейсах. Как сообщает РИА «Новости», при попытке оплатить значительный заказ финансовая организация автоматически блокирует транзакцию.

После блокировки клиент получает уведомление о том, что операция отклонена — это делается в целях защиты от возможного мошенничества. Для разблокировки средств пользователю необходимо связаться с банком по телефону либо дождаться обратного звонка от сотрудников. В ходе телефонного разговора специальный голосовой помощник уточняет у клиента, действительно ли он инициировал данную операцию и не является ли она следствием действий мошенников.

После того как клиент подтверждает легитимность покупки, блокировка снимается и платеж проходит. Напомним, что банки также вводят дополнительную проверку при снятии крупных сумм наличными.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть580.7
  • Нижнекамскнефтехим78.05
  • Казаньоргсинтез66.4
  • КАМАЗ84.6
  • Нижнекамскшина39.75
  • Таттелеком0.601

Спецпроекты

Рекомендуем