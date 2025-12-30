Новости экономики

В России увеличили квоту на вывоз лома и черного металла

12:45, 30.12.2025

Решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья

Фото: Дарья Пинегина

С 1 января 2026 года объем квоты на экспорт лома и черного металла за пределы Евразийского экономического союза увеличится и составит 2,2 млн тонн. Такой объем квоты будет действовать до 31 декабря 2026 года, сообщила пресс-служба правительства РФ.

— Решение позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, невостребованный на внутреннем рынке, — говорится в сообщении.

При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, а сверх этого — 5%, но минимум 290 евро за тонну.

Ранее сообщалось, что кубометр газа в Татарстане подорожает на 8,6% с октября 2026 года.

Никита Егоров

