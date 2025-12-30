Россияне столкнулись с блокировкой банковских карт после переводов между своими счетами

Чтобы избежать блокировки счета, эксперты советовали россиянам соблюдать привычный паттерн операций

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Россияне сталкиваются с блокировкой банковских карт после перевода между своими счетами. Причем периодически блокируют и крупные (к примеру, зарплаты на свой счет в другом банке), и незначительные транзакции, сообщил специалист по банковским спорам, управляющий партнер юридической компании «Провъ» Александр Киселев, чьи слова приводят «Известия».

Эксперты напомнили, что кредитные организации должны проверять операции на признаки мошенничества. При этом банки сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, поскольку опасаются, что за недостаточный контроль Центробанк может у них отобрать лицензию.

Тем временем в ЦБ подчеркнули, что участники рынка обязаны приостанавливать исполнение подозрительных переводов, но о блокировке счета речи не идет. С 2026 года список признаков мошенничества расширится, включая переводы на большие суммы на незнакомые счета, если ранее были переводы самому себе.

Чтобы избежать блокировки счета, эксперты советовали россиянам соблюдать привычный паттерн операций, указывать назначение платежа и использовать проверенные устройства. Еще гражданам следует избегать переводов по указанию незнакомцев и разделять личные и бизнес-операции.

Никита Егоров