17:33 МСК
Центробанк опубликовал официальный курс валют на новогодние праздники, до 12 января

18:13, 30.12.2025

Доллар подорожал на 0,78 рубля и торгуется по курсу 78,23 рубля

Фото: Татьяна Демина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на январские праздники, до 12 января. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подорожал на 0,78 рубля, евро — на 0,62 рубля, а юань — на 0,11.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,23 рубля;
  • евро — 92,09 рубля;
  • юань — 11,16 рубля.
Рената Валеева

