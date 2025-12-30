Центробанк опубликовал официальный курс валют на новогодние праздники, до 12 января
Доллар подорожал на 0,78 рубля и торгуется по курсу 78,23 рубля
Центробанк опубликовал официальный курс валют на январские праздники, до 12 января. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подорожал на 0,78 рубля, евро — на 0,62 рубля, а юань — на 0,11.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 78,23 рубля;
- евро — 92,09 рубля;
- юань — 11,16 рубля.
