Золото может подорожать до $5 тысяч за унцию в 2026 году

Центробанки стран и инвестфонды активно покупают золото, а в Индии и Китае растет спрос на золотые украшения — люди видят в драгметалле защиту сбережений

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Эксперты считают, что в 2026 году золото продолжит дорожать. Его цена может вырасти до $5 тысяч за унцию и даже выше. Главную роль тут играет спрос: центробанки разных стран и инвестиционные фонды активно покупают золото. Кроме того, в Индии и Китае растет спрос на золотые украшения — люди видят в золоте надежную защиту своих сбережений.



При этом специалисты не исключают, что цена на золото может временно снизиться. Причина — уменьшение спекулятивного спроса, когда инвесторы начинают оценивать риски и возможную прибыль по‑новому. В целом же, по прогнозам зарубежных аналитиков, к концу 2026 года золото может закрепиться в диапазоне $5—6 тысяч за унцию.

Реальное время / realnoevremya.ru

Растут ожидания и по серебру. В «Альфа‑банке» считают, что если золото будет стоить больше $4 тысяч, то серебро может подорожать до $60 за унцию. А в «БКС Мир инвестиций» допускают, что цена поднимется даже до $100. Там объясняют: сейчас соотношение цен на золото и серебро — около 70, а раньше оно опускалось до 40.

Напомним, что 29 декабря серебро обновило исторический максимум, превысив отметку $82 за унцию.

Наталья Жирнова