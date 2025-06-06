День в истории 6 июня: в Риме открыли памятник Пушкину, мусульмане празднуют Курбан-байрам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 6 июня 2025 года
Сегодня отмечают День русского языка и мусульманский праздник жертвоприношения Курбан-байрам. Два года назад была разрушена Каховская ГЭС, 25 лет назад в Риме открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину, 30 лет назад ушел из жизни популярный советский актер Савелий Крамаров. Главные события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Александр Пушкин и Диего Веласкес
- 1599 — крупнейший испанский художник Диего Веласкес (скончался 6 августа 1660 года). В числе наиболее известных работ — «Венера перед зеркалом», «Вилла Медичи», «Менины» и «Пряхи».
- 1799 — великий русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин (скончался 10 февраля 1837 года).
- 1868 — английский полярный исследователь, один из первооткрывателей Южного полюса Роберт Скотт (скончался 29 марта 1912 года).
- 1872 — супруга Николая II, российская императрица в 1894—1917 годах Александра Романова (скончалась 17 июля 1918 года).
- 1888 — русский революционер, советский политический деятель Валериан Куйбышев (скончался 25 января 1935 года).
- 1889 — русский ученый-авиаконструктор, один из пионеров авиастроения Игорь Сикорский (скончался 26 октября 1972 года). Создал самолеты «Гранд», «Русский витязь», «Илья Муромец», положившие начало многомоторной авиации, а также первый в мире серийно выпускавшийся истребитель сопровождения.
- 1950 — народный артист Татарстана, заслуженный артист России Ильдар Хайруллин. С 1970 года служит в театре им. Камала.
- 1961 — главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов.
- 1983 — руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Азат Мубаракшин.
Кто скончался: Фердинанд Врангель и Карл Юнг
- 1870 — российский мореплаватель Фердинанд Врангель (родился 9 января 1797 года). Один из основателей Русского географического общества.
- 1941 — американский автогонщик, один из основателей фирмы «Шевроле» Луи Шевроле (родился 25 декабря 1878 года).
- 1948 — изобретатель кинематографа Луи Жан Люмьер (родился 5 октября 1864 года).
- 1961 — швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг (родился 26 июля 1875 года).
- 1995 — советский актер Савелий Крамаров (родился 13 октября 1934 года). Снимался в картинах «Неуловимые мстители», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Мимино».
- 2020 — татарский прозаик, поэт Шагинур Мустафин (родился 12 февраля 1948 года).
Праздники: День русского языка и Курбан-байрам
- Пушкинский день в России и День русского языка в мире. Памятные даты приурочены к рождению великого русского поэта. День русского языка, как и дни других официальных языков ООН, был установлен в 2010 году.
- Курбан-байрам, или Ид аль-Адха. Праздник жертвоприношения отмечают в честь окончания хаджа — паломничества в Мекку. Он длится три дня. Совершить жертвоприношение можно в любой из них. В казанских мечетях Курбан-байрам начнется в 3 часа утра с проповеди. После праздничного намаза начнется заклание жертвенных животных. В 14.00 на Кремлевской набережной пройдет «Курбан Фест», в программе — лекторий, мастер-классы, ярмарка, мероприятия для детей в парке «Елмай».
События в истории: основали Главлит, началась Нормандская операция, запустили телеканал ТВ-3
- 1761 — Михаил Ломоносов, наблюдая прохождение Венеры по солнечному диску, обнаружил наличие у нее атмосферы.
- 1882 — американец Генри Сили запатентовал электроутюг.
- 1922 — начал выходить литературно-художественный журнал «Крестьянка». Он стал первым советским изданием для женщин.
- 1922 — в СССР было создано Главное управление по делам литературы и издательств (Главлит). Оно отвечало за политику государства в отношении цензуры.
- 1923 — в Соловецкий лагерь особого назначения прибыли первые заключенные. Из Архангельска и Пертоминска их доставил колесный пароход «Печора».
- 1944 — началась Нормандская операция, открывшая «Второй фронт» в годы Второй мировой войны. По масштабу и количеству задействованных в ней человеческих (более трех миллионов участников) и технических сил она считается крупнейшей десантной операцией 1939—1945 годов. Целью было завоевание плацдарма на континенте, прорыв и наступление по территории Франции. Битва за Нормандию закончилась лишь в конце августа 1944-го освобождением Парижа и падением Фалезского котла.
- 1956 — в СССР отменили плату за обучение в старших классах средних школ.
- 1957 — в Москве открылся магазин «Детский мир». Здание было признано первым советским универмагом европейского уровня. Он сразу стал лидером в СССР по продаже детских товаров. На его прилавках появлялась эксклюзивная продукция.
- 1984 — появилась первая компьютерная версия игры «Тетрис». Ее автор — советский программист Алексей Пажитнов. А знакомое всем электронное устройство для игры в Тетрис появилось через год, 18 июля 1985 года.
- 1994 — в Санкт-Петербурге началось вещание телеканала ТВ-3.
- 2000 — в Риме открыли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Монумент появился в итальянской столице в честь 201-й годовщины со дня рождения поэта и благодаря обмену между правительствами Москвы и Рима: в Россию был передан памятник Данте.
- 2022 — в Татарстане приостановили действие обязательного масочного режима. Решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19.
- 2023 — была разрушена Каховская ГЭС. Как заявил мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, отремонтировать ее невозможно. При прорыве погибли более 50 человек. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его осуществил киевский режим для переброса войск с Херсонского направления в район наступательных действий. Президент России Владимир Путин назвал разрушения плотины «варварской акцией».
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского Зинэтулы Билялетдинова, главного тренера казанского «Ак Барса» в 2004—2011 и 2011—2019 годах.
- 2024 — в Москве решили создать первый в России роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Соглашение подписали мэр столицы Сергей Собянин, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и первый зампредседателя правительства России Денис Мантуров.
- 2024 — в России анонсировали создание нового федерального округа, в состав которого войдут Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области, а также Крым. На сегодня макрорегион не появился.
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