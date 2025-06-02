В Казани изменят режим работы общественного транспорта в день Курбан-байрама
С 2 часов утра будут курсировать автобусы №6, 10, 15, 30, а также троллейбус №2
В Казани изменят режим работы общественного транспорта в день Курбан-байрама. Об этом в ходе «делового понедельника» в мэрии города сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.
Празднование Курбан-байрама в мечетях начнется в 3 часа утра с проповеди. Для перевозки верующих с 2 часов будут курсировать автобусы №6, 10, 15, 30, а также троллейбус №2.
После праздничного намаза начнется заклание жертвенных животных — для этого определили 17 точек. По словам Сарманова, религиозным организациям будет оказано содействие, чтобы не допустить появления несанкционированных мест продажи жертвенных животных и их заклания в неустановленных местах.
6 июня на Кремлевской набережной около Нацбиблиотеки Татарстана пройдет праздник «Курбан Фест». В программе — лекторий, мастер-классы, ярмарка, мероприятия для детей в парке «Елмай». Начало запланировано на 14.00. Организаторы праздника — ДУМ РТ и фонд «Ният».
Напомним, заклание жертвенных животных продлится три дня. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте ДУМ РТ.
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