В Казани изменят режим работы общественного транспорта в день Курбан-байрама

С 2 часов утра будут курсировать автобусы №6, 10, 15, 30, а также троллейбус №2

Фото: Динар Фатыхов

В Казани изменят режим работы общественного транспорта в день Курбан-байрама. Об этом в ходе «делового понедельника» в мэрии города сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов.

Празднование Курбан-байрама в мечетях начнется в 3 часа утра с проповеди. Для перевозки верующих с 2 часов будут курсировать автобусы №6, 10, 15, 30, а также троллейбус №2.

После праздничного намаза начнется заклание жертвенных животных — для этого определили 17 точек. По словам Сарманова, религиозным организациям будет оказано содействие, чтобы не допустить появления несанкционированных мест продажи жертвенных животных и их заклания в неустановленных местах.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

6 июня на Кремлевской набережной около Нацбиблиотеки Татарстана пройдет праздник «Курбан Фест». В программе — лекторий, мастер-классы, ярмарка, мероприятия для детей в парке «Елмай». Начало запланировано на 14.00. Организаторы праздника — ДУМ РТ и фонд «Ният».

Напомним, заклание жертвенных животных продлится три дня. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте ДУМ РТ.



Галия Гарифуллина