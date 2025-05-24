Замена в «Спартаке», или Происшествие на Нуриевском

Во время балета «Спартак» Вагнер Карвальо получил травму, Михаил Тимаев экстренно его заменил

. Фото: Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Драматические события развернулись накануне на очередном спектакле Нуриевского фестиваля. И дело не только в ярком и насыщенном сюжете балета «Спартак». Подробности — в материале «Реального времени».

Несчастный случай

Ближе к окончанию первого акта балета «Спартак» зрители с удивлением увидели некоторые изменения в привычной хореографии казанской постановки: сцены на гладиаторской арене почему-то проходили без участия Спартака. Под занавес акта заглавный герой все же появился на сцене — но совершенно преобразившийся. Вместо Вагнера Карвальо, начавшего спектакль в образе Спартака, зрители вдруг увидели Михаила Тимаева, даже не окончательно загримированного!

Оказалось, что Вагнер Карвальо получил травму руки в одной из предыдущих сцен: «Спартак» — балет динамичный, в нем много массовых сцен, в которых артисты вооружены пусть бутафорскими, но мечами. В одной из таких сцен премьер получил удар по пальцу — и прямо со спектакля отправился на скорой в одну из клиник республики.

Вагнер Карвальо должен был завершать «Спартаком» Нуриевский фестиваль. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

По счастью, в театре в этот момент оказался Михаил Тимаев, бесчисленное множество раз исполнявший партию Спартака в этом спектакле. Произвели экстренную замену, и ткань спектакля почти не пострадала — за исключением сцены на арене и с Матерью-волчицей к концу первого акта.

В этих сценах со сложной ситуацией блестяще справилась вся труппа, и в особенности Олег Ивенко (Красс). Он виду не подал, что что-то идет не так, импровизировал в сложных моментах, а в танце с Алиной Штейнберг (Матерью-волчицей) мастерски выполнил поддержки из партии Спартака — работал и за себя, и за сценического брата. По злой иронии судьбы, Олег Ивенко рассказывал журналистам перед выступлением о том, что буквально накануне ему самому «прилетело» мечом по пальцу от Вагнера Карвальо — но обошлось без серьезных травм.

В этой сцене должно было быть трое . Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Новый подвиг Спартака

Михаил Тимаев, по сути, совершил подвиг в этот вечер — партия Спартака сложная и физически, и драматически, это одна из знаковых ролей мирового балета, которая требует внушительной подготовки. Подхватить и дотанцевать ее вот так экстренно, не готовясь к спектаклю специально — задача очень нетривиальная. Особенно в постановке Григория Ковтуна, которая искрится акробатикой и требует недюжинной физической силы. Олег Ивенко, разговаривая с журналистами за сценой перед спектаклем, говорил даже, что постановщик вряд ли задумывался о том, каково будет артистам танцевать его творение:

— «Спартак» — сложнейший спектакль, особенно партии Красса и Спартака. Да и для девочек это очень сложно. Григорий Анатольевич, создавая этот балет, не думал об артистах, потому что в нем все подряд: с вариаций — на адажио, с адажио — на монологи вместе с балетом. Надо не перепутать па. Уйма поддержек. Поэтому да, это сложно, но эффектно!

Во втором акте никто и не подумал бы, что перед нами экстренная замена, а не тщательно отрепетированная роль. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Но многоопытный премьер казанской труппы Михаил Тимаев, впервые станцевавший Спартака в 22 года, справился наилучшим в сложившихся условиях образом. При первом появлении премьера на сцене заметна была легкая скованность в движениях, но во втором акте никто и не подумал бы, что перед нами экстренная замена, а не тщательно отрепетированная роль. И многочисленные поддержки, и прыжки — всё было исполнено как нужно. О драматическом мастерстве Михаила сказано уже много, но еще раз не сказать невозможно: лирические и страстные дуэты с Амандой Гомес (Клавдия) вызывали беспримесный восторг и сообщали залу настоящее, чистое переживание.

В интервью «Реальному времени» премьер рассказывал о том, что любит такие роли — драматические, требующие эмоционального вовлечения. Спартак — его «фирменная» партия уже много лет, и даже в театральной программке ТАГТОиБ на большинстве фотографий в этой роли именно Тимаев. Вчерашним вечером его Спартак совершил новый подвиг — спас постановку на титульном балетном форуме родного театра.

лирические и страстные дуэты с Амандой Гомес (Клавдия) вызывали беспримесный восторг и сообщали залу настоящее, чистое переживание. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

«В Крассе столько красок!»

Постановка Григория Ковтуна в ТАГТОиБ идет уже не первый год, она традиционно любима публикой. Две пары центральных героев, яркие декорации с элементами светописи, сильная акробатика, изысканная и разнообразная хореография, трагизм либретто и высокая чувственность лирических дуэтов, экспрессивные включения хора с латинскими фразами — сложно перечислить все «ингредиенты», делающие этот балет одной из самых зрелищных постановок казанского театра.

Партии антагонистов на Нуриевском танцевали Олег Ивенко (Красс) и Кристина Андреева-Захарова (Ливия). Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Партии антагонистов на Нуриевском танцевали Олег Ивенко (Красс) и Кристина Андреева-Захарова (Ливия). Прима казанской труппы, как всегда, блистала: ее Ливия порочна, высокомерна, чувственна и бесконечно красива. Олег Ивенко признавался, что любит роль Красса:

— В первую очередь, в этом балете важна драматическая составляющая. Ты должен передать, кто такой Красс. И это, наверное, одна из самых важных причин, по которым зрители сюда ходят. Помимо эффектного мужского балета, еще и чтобы насладиться драматической составляющей. Поэтому ты должен передать свой образ. Красс — суперский злодей! Красивый, вычурный, эгоистичный. Когда ты входишь в этот образ, ищешь его — это сладость для души. Ты должен насладиться этим эгоистом, который думает только о себе и своих желаниях, ему нужно все быстрее и сразу! В Крассе столько красок! Такое изобилие драматической составляющей!

Олег Ивенко: «Красс — суперский злодей! Красивый, вычурный, эгоистичный». Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

Аманда Гомес в партии Клавдии привычно хрупка и изящна, а во вчерашнем спектакле в паре с Михаилом Тимаевым на первый план вышла драматическая составляющая ее таланта. Рукоплескали зрители и солистам, исполнявшим отдельные партии, — труппа, как всегда, показала высокий класс постановки, даже несмотря на экстренную ситуацию.

А что же Вагнер?

Вагнер Карвальо — признанная звезда казанской сцены, он танцевал все главные роли в спектаклях ТАГТОиБ, кроме Иакинфа. 25 апреля ему было присвоено звание заслуженного артиста Республики Татарстан.

Готовясь ко вчерашней постановке, Вагнер Карвальо в беседе с журналистами вспоминал выступление в «Лебедином озере» — напомним, в новой постановке Владимира Васильева Карвальо в разные дни танцует то Ротбарта, то Зигфрида, радикально меняя амплуа. Он признается, что партии злодеев ему дают редко, но они ему нравятся не меньше, чем партии героев (и надо сказать, злодей из него получился эталонный и очень харизматичный).

«Спартаком» Карвальо должен был завершить свои выступления на Нуриевском в этом году. Рамис Назмиев/предоставлено ТАГТОиБ им. М. Джалиля

«Спартаком» Карвальо должен был завершить свои выступления на Нуриевском в этом году. Напомним, он открывал фестиваль партией Зигфрида в «Лебедином озере», исполнял Золотого Божка в «Баядерке» и Исаака в «Корсаре».

Что касается роли Спартака, Вагнер так описывает характер своего героя:

— Он очень влюбленный, героичный, любит своего брата. Но понимает, что все, что делает тот, — это неправильно. Я люблю эту партию. Мне кажется, мало кто из мужского балета не хотел бы танцевать Спартака!

С технической точки зрения, по мнению Вагнера Карвальо, балет сложный — у его героя пять адажио, последнее из которых идет девять минут. К сожалению, вышло так, что не все эти адажио удалось станцевать вчера — балет для премьера закончился на полтора акта раньше, чем планировалось. На лечение он отправился в Республиканскую клиническую больницу. А поклонники его таланта и друзья театра желают блестящему бразильцу скорейшего возвращения в строй.

