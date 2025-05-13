XXXVIII Нуриевский фестиваль открылся «Лебединым озером», а закроется «Войной и миром»

Как пройдет один из главных балетных форумов страны

Фото: Динар Фатыхов

10 спектаклей, 12 дней

11 мая в Казани вот уже в 38-й раз открылся Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. В программе 10 спектаклей, которые пройдут за 12 дней. Среди названий — как всегда, бессмертная балетная классика («Жизель», «Баядерка», «Дон Кихот», «Корсар»), фирменные казанские постановки («Спартак» и нашумевшая прошлогодняя премьера «Грек Зорба»), две постановки легендарного танцовщика Владимира Васильева, который в этом году встретил свое 85-летие. Это «Анюта» и премьера нынешней весны, уже сорвавшая овации в ТАГТОиБ и в Большом театре — «Лебединое озеро», которым при полном аншлаге открылся фестиваль.

— Это не означает, что классическая редакция уходит из нашего репертуара, — рассказывал журналистам перед открытием фестиваля художественный руководитель балета ТАГТОиБ Владимир Яковлев. — Будет идти два спектакля, две редакции «Лебединого озера».

Владимир Яковлев пообещал две редакции «Лебединого озера». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

24 мая казанской публике будет представлен концерт учащихся Московской государственной академии хореографии. По мнению Владимира Яковлева, это будет ярким событием, потому что казанскому зрителю будет дана возможность увидеть молодых артистов, среди которых наверняка есть те, кто приедут сюда через несколько лет в ранге засиявших звезд мирового уровня. А еще это будет первое появление народной артистки РФ Светланы Захаровой, замечательной балерины, в Казани в статусе ректора академии — знаковое событие.

В первом отделении концерта будет показан одноактный балет «Класс-концерт» в хореографии Асафа Мессерера (в редакции Александра Зайцева), во втором отделении зрители увидят дивертисмент, а в третьем — сюиту из балета «Лауренсия».

Весь российский театр на казанской сцене

Каждый год казанская публика спешит купить билеты на спектакли Нуриевского не только ради великих постановок. Но и для того, чтобы увидеть на сцене приглашенных звезд из других театров. В этом году в Нуриевском фестивале принимают участие 10 театров России.

Так, «Анюту» в этом году танцуют в основном артисты из Мариинского театра (включая нашу землячку Ренату Шакирову в заглавной роли). Питерскую гегемонию в этом балете разбавит Михаил Лобухин из Большого театра (Артынов).

В «Баядерке» станцуют Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов из Большого театра, Анастасия Тетерина из «Кремлевского балета». Но зрители увидят здесь и заслуженных артистов Татарстана Вагнера Карвальо и Александру Елагину.

В «Баядерке» станцуют Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов из Большого театра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Жизель» продирижирует маэстро из Казахстана Нуржан Байбусинов, а в составе артистов — и Олеся Новикова из Мариинки, и любимчик казанской публики из Большого театра Семен Чудин. А разбавит эту компанию премьер казанского балета Михаил Тимаев в роли Лесничего Ганса.

«Корсар» будет представлен Мариинским (Анастасия Лукина), Михайловским театрами (Эрнест Латыпов), «Кремлевским балетом» (Виктория Зейферт). Также в нем появятся Антон Полодюк и Илья Белов из ТАГТОиБ, а еще — Вагнер Карвальо.

«Спартак» пойдет в фирменной постановке ТАГТОиБ: будут блистать Вагнер Карвальо, Олег Ивенко, Кристина Андреева-Захарова, Аманда Гомес, Алина Штейнберг и другие звезды нашей труппы. А вот продирижирует Карен Дургарян из Еревана.

В «Греке Зорбе» у казанского зрителя вновь появляется возможность увидеть Игоря Цвирко из Большого театра, который танцевал в премьере заглавную роль в прошлом году, открывая Нуриевский фестиваль. Напомним, Лорка Мясин именно про него говорил, что увидел этого артиста — и сразу понял: вот он, Зорба. Марину станцует Кристина Андреева-Захарова, эксцентричную мадам Ортанс воплотит Александра Елагина. Джон — Ильнур Гайфуллин, а ревнивец Манолиос — Наиль Салеев.

В «Греке Зорбе» у казанского зрителя вновь появляется возможность увидеть Игоря Цвирко из Большого театра. Максим Платонов / realnoevremya.ru

За слово «международный» в определении фестиваля в этом году отвечает «Дон Кихот», в котором будут танцевать Шугыла Адепхан и Бахтияр Адамжан из «Астана Оперы». Плюс здесь можно будет увидеть артистов из Кремлевского балета и Московского музыкального театра им Станиславского и Немировича-Данченко.

«Наш гражданский долг — поддержать донецкий театр в этой ситуации»

Завершится фестиваль, против обыкновения, не гала-концертом, а гастрольным спектаклем Донецкого государственного академического театра оперы и балеты «Донбасс Опера». Это будет «Война и мир» на музыку Вячеслава Овчинникова в хореографии Андрея Петрова. Балет редкий, его можно увидеть в считанных российских театрах, так что донецкая постановка уже привлекает внимание и большое любопытство казанской публики.

— Но мы не только с художественной точки зрения подошли к вопросу, — объяснил Владимир Яковлев. — Я считаю, это наш гражданский долг — поддержать донецкий театр в этой ситуации. Потому что, действительно, во время событий, о которых вы все прекрасно знаете, держать театр, балетную труппу — это очень сложно. Поэтому мы с особой ответственностью пригласили этот театр — причем они приедут со своим оркестром, более 200 человек!

Владимир Яковлев считает, что это гражданский долг — поддержать донецкий театр. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спектакль будет идти два дня — 30 и 31 мая, в нем, помимо труппы «Донбасс оперы», будут заняты артисты из Марийского государственного академического театра оперы и балета — там тоже идет этот спектакль, и, по задумке организаторов спектакля, такой «симбиоз» должен усилить постановку.

Как прошла премьера

Национальных балетов в афише нынешнего года нет. Дань татарскому балету отдана на выставке, которая традиционно организована в фойе театра. В этом году исполняется не только 80 лет Великой Победы, но и 80 лет балету «Шурале», который был поставлен на сцене Татарского театра оперы и балета в 1945-м. Автор балета, Фарид Яруллин, к тому времени уже два года как пал на фронте. На выставке этому посвящен отдельный стенд с рассказом об истории балета, его постановках. А в день премьеры Национальный музей РТ предоставил раритеты из своих фондов: в фойе театра можно было увидеть подлинные письма Яруллина жене с фронта, рукописные ноты балета «Шурале» и другие знаковые экспонаты.

В день премьеры Национальный музей РТ предоставил раритеты из своих фондов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А открыл фестиваль балет «Лебединое озеро», волшебная сказка, лишь месяц назад вышедшая из-под руки великого мастера балета XX века и балетмейстера века XXI — Владимира Васильева. «Реальное время» уже рассказывало про особенности этой постановки. В день открытия Нуриевского танцевал не тот же состав, что открывал балет казанской публике и ездил в Большой театр.

Одетта Кристины Андреевой-Захаровой не хрупкая, но сильная и горделивая. А уж танцуя Одиллию, казанская прима будто бы надевает свою собственную кожу, в черном па-де-де она максимально органична. Кстати, Кристина сама об этом говорит:

— Так случилось, что почему-то все считают, что я лиричная, романтичная балерина. А мне, наоборот, всегда было очень интересно танцевать более зажигательные номера. И поэтому мне по образу ближе Одиллия. Это мое внутреннее восприятие. Мне здесь есть что показать, и, конечно, здесь такой драйв, технически очень насыщенная партия. Поэтому я думаю, что все-таки для меня лично ближе Одиллия. А моя Одетта — она кажется хрупкой, но в ней есть сила. Не могу сказать, что она уязвимая.

«А моя Одетта — она кажется хрупкой, но в ней есть сила». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вагнер Карвальо в этом составе танцует Зигфрида — но раз увидев его в партии Ротбарта, перестроиться на романтику уже сложно. Его принц более героический, порывистый и по-хорошему «безбашенный», чем романтичный, «правильный», идеальный Зигфрид Михаила Тимаева, которому только белого коня для полного образа не хватает.

А вот Ротбарт Ильнура Гайфуллина — еще несчастнее и еще «отрицательнее», чем злой гений, получившийся у Вагнера Карвальо. Это настоящий злодей, не очень сильный и очень одинокий.

Премьера сезона, прошедшая 11 мая, доказала: душа танца — это артисты. И не может быть двух одинаковых балетов с разными артистами, у каждого свой характер, свое видение, своя харизма. А мы будем ждать следующих спектаклей Нуриевского — балетный форум открылся и набирает обороты.



1 / 48 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов