Коррупционный доход — в казну РФ? Суяргулов выкатил иск бизнес-чиновнику Минзема

Прокурор Татарстана предъявил уволенному по утрате доверия и обвиняемому чиновнику Минзема Ильшату Аминову претензии по активам на 13,2 млн рублей

Ильшат Аминов после задержания в декабре 2024 года. Фото: Ирина Плотникова

Новый иск о «раскулачивании» поступил на днях в Ново-Савиновский суд Казани — по месту жительства ответчика Ильшата Аминова, что на 15-м году службы начальником отдела аренды в МЗИО Татарстана лишился свободы, честного имени и должности. Прокурор Татарстана добился его увольнения по утрате доверия — за «сращивание бизнеса и власти», а теперь требует изъять в пользу Российской Федерации активы на 13,2 млн рублей. По данным «Реального времени», речь идет о 100% доле в «семейной» фирме «Аркад» экс-чиновника, двух офисных помещениях в Казани и сумме доходов в 6,5 млн рублей, полученных в результате нарушения антикоррупционных запретов за четыре года.

В ответчиках — экс-чиновник, его мать и семейная фирма

Третий процесс против 45-летнего экс-сотрудника Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова инициировал прокурор Татарстана. 12 мая в Вахитовском суде Казани начали оглашать обвинение в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве, которое утвердил в отношении этого фигуранта Альберт Суяргулов. А 14 мая суд Ново-Савиновского района принял гражданский иск прокурора республики к Аминову, его матери Галие Халирахмановне и ООО «Аркад».

По версии СК и прокуратуры, вышеназванная компания стала инструментом личного обогащения начальника отдела аренды и реализации госимущества, который лично вел хозяйственную деятельность «Аркада», а служебное положение использовал для отсечения на торгах по имуществу потенциальных соперников семейной компании.

Расследование уголовного дела против госслужащего началось еще в ноябре 2024-го, за решеткой он оказался месяцем позже, после чего из прокуратуры в адрес Азата Кадырова, министра земельных и имущественных отношений республики ушло представление Суяргулова — уволить подчиненного по утрате доверия за неурегулированный конфликт интересов и участие в предпринимательской деятельности.

Требования гражданского иска Альберта Суяргулова вытекают из фактов, установленных в ходе расследования и прокурорской проверки. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В марте 2025-го прокурорское представление в министерстве удовлетворили. Так что добиваться увольнения с «черной меткой» в судебном порядке не пришлось, как это было с главой КирМоса Сергеем Мироновым, на котором «обкатали» три вида антикоррупционных санкций — правда, в его случае все началось с иска об обращении имущества в доход государства.

Пока в министерстве решали — увольнять ли Аминова и с какой формулировкой, он успел выйти из СИЗО под домашний арест. Об этом ходатайствовали сотрудники СК, когда подследственный признал вину в злоупотреблении полномочиями и незаконном бизнесе, отрицая при этом обвинение в афере с занижением арендной ставки по госплощадям с целью навара за их пересдачу в субаренду. На финише следствия от данного эпизода отказались и силовики, так что в суд уголовное дело пришло по двум статьям.

Как выяснило «Реальное время», требования гражданского иска вытекают из фактов, установленных в ходе расследования и прокурорской проверки, которая предшествовала возбуждению дела. Также к делу привлекаются территориальное управление Росимущества по Татарстану и Ульяновской области и Главное управление службы судебных приставов по РТ.

По данным «Реального времени», ответчик уже готовит возражения на прокурорские требования. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Первому Альберт Суяргулов просит передать после взыскания в казну РФ имущественные активы компании «Аркад», второму — денежный доход этой компании, полученный благодаря незаконным действиям бизнес-чиновника.

Что могут отнять у семьи экс-чиновника

В исковых требованиях к ответчикам на общую сумму 13,2 млн рублей всего три пункта:

100% доли в уставном капитале казанского ООО «Аркад» , владелицей, хозяйкой и единственным сотрудником там числится мать Аминова — со дня регистрации в июне 2021-го. Согласно открытым источникам, уставный капитал организации — 10 тысяч рублей, выручка от продаж в 2024-м составила 4,2 млн рублей, чистая прибыль — 542 тысячи рублей

, владелицей, хозяйкой и единственным сотрудником там числится мать Аминова — со дня регистрации в июне 2021-го. Согласно открытым источникам, уставный капитал организации — 10 тысяч рублей, выручка от продаж в 2024-м составила 4,2 млн рублей, чистая прибыль — 542 тысячи рублей Два нежилых помещения в казанском офисном центре на Декабристов, 81 площадью 45 и 67 кв.м. соответственно общей стоимостью 6 млн 730 тысяч рублей (на дату продажи из собственности РТ в конце 2023 года). Как отмечают источники «Реального времени», в данный момент объекты находятся в залоге у Минземимущества республики, поскольку «Аркаду» предоставили рассрочку по их выкупу до 2028 года.

площадью 45 и 67 кв.м. соответственно общей стоимостью 6 млн 730 тысяч рублей (на дату продажи из собственности РТ в конце 2023 года). Как отмечают источники «Реального времени», в данный момент объекты находятся в залоге у Минземимущества республики, поскольку «Аркаду» предоставили рассрочку по их выкупу до 2028 года. 6 млн 450 тысяч рублей истец просит взыскать солидарно с Ильшата и Галии Аминовых. 2 млн рублей — это цена продажи «Аркадом» в октябре 2024-го здания станции техосмотра и участка под ней в Мензелинске, на улице Изыскателей. Этот актив, по версии силовиков, перешел из республиканской собственности в руки Аминовых лишь благодаря преступным действиям. Еще в 4,45 млн рублей проверяющие оценили доход от пересдачи в субаренду республиканских площадей, которые «Аркад» смог арендовать и Минземимущества РТ, как единственный участник не состоявшихся торгов в 2021-2024 годах.

Ответственным за торги от министерства назначался ныне обвиняемый Ильшат Аминов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В ходе расследования была установлена отработанная схема «подрыва» конкурентных процедур с целью предоставления преимущества конкретной компании. Возглавляя отдел аренды и реализации госимущества, Аминов работал зампредом постоянно действующей аукционной комиссии и имел возможность оказывать влияние на ее итоговые решения.

По версии силовиков, его стараниями одним желающим поучаствовать в аукционах предлагали внести непомерный задаток — от 100 до 3,5 тысяч процентов от начальной цены лота. Зато другим («Аркад», «Стройконтинент», «Урын», «Направление» и «Регламент») оказывалось содействие и даже покровительство, предметом которого стали сданные в аренду 26 государственных зданий и помещений, а еще — шесть земельных участков общей площадью более 4 га, — считают в СК и прокуратуре.

По данным силовиков, чиновник Аминов фактически совмещал работу в министерстве с коммерцией. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Законодательство запрещает госслужащим заниматься бизнесом, однако чиновник фактически совмещал работу в министерстве с коммерцией — от ведения переговоров, подбора клиентов, заключения договоров и распоряжения финансами «Аркада» с помощью электронной цифровой подписи и доступа к счету, привязанному к своему мобильнику. В ходе предварительного следствия «совместитель» признал эти факты, однако отрицал получение незаконного дохода. Заявлял, мол, всю «прибыль» съедали хозяйственные расходы предприятия, — поделился с «Реальным временем» один из источников.

Сделка с государством с наваром в миллион

Силовиками установлено, каким образом «Аркад» стал собственником тех помещений в казанском офисном центре и станции техосмотра в Мензелинске. Торги на право аренды здания СГТО с участком Минзем Татарстана проводил летом 2023-го, и хотя подготовка к ним растянулась на три месяца — процедуру признали несостоявшейся: на аукцион заявился один «Аркад», который и получил мензелинский объект в аренду на пять лет. Причем на весьма выгодных условиях — месячная плата в размере начального шага аукциона составляла менее 9 тысяч рублей. К слову, ответственным за проведение аукциона от министерства числился все тот же ныне обвиняемый фигурант.

Если бы Аминов соблюдал законодательные запреты — требовать активы «Аркада» у прокуроров не было бы оснований. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, речь идет о здании площадью под 82 «квадрата» на участке 100 кв.м. Договор аренды министерство заключило с директором фирмы Галией Аминовой летом 2023-го, а уже в сентябре 2024-го позволило арендатору приобрести эту недвижимость в собственность за 1 млн рублей с небольшим. Спустя пару недель новоиспеченный собственник «Аркад» перепродал госактив вдвое дороже.

В своем иске по этим сделкам прокурор республики требует взыскать в пользу государства не «навар» бизнес-чиновника от перепродажи, а полную сумму, полученную в результате отчуждения имущества. Вероятно потому, что считает незаконными все сделки, совершенные в условиях конфликта интересов. Закон предписывает госслужащим в такой ситуации — устраниться от решения на службе вопросов, которые затрагивают интересы близких сотрудника и довести информацию до работодателя.

Если бы Аминов соблюдал этот закон — требовать активы «Аркада» у прокуроров не было бы оснований. Вот только вопрос — получила бы эта фирма те объекты и доходы?

По данным источников «Реального времени», в ноябре 2024-го — после первого задержания начальника отдела и обысков в министерстве — руководство МЗИО Татарстана расторгло несколько договоров аренды с «Аркадом» по объектам в Набережных Челнах и Менделеевске.

Процесс по новому иску о «раскулачивании» стартует в июне. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В августе 2021-го несостоявшимся признали аукцион Минзема, на котором выставляли два нежилых помещения в офисном здании на Декабристов. Ответственность за его проведения также лежала на Аминове, а договор «на блюдечке» отошел все тому же единственному участнику. Месячная арендная плата по помещению в 67 квадратов составляла свыше 19 тысяч рублей в месяц, по помещению в 45 кв.м. — 13 тысяч. А после пары лет арендатору предоставили право выкупа обоих объектов с рассрочкой до 2028 года. Прокурор требует вернуть этот актив в госсобственность.

Как отмечают источники «Реального времени», ответчики готовят свои возражения по иску. Отдавать активы без боя Ильшат Аминов не собирается. Впрочем, вчера его адвокат Наталья Федяева воздержалась от комментариев по новым претензиям надзорного ведомства в адрес ее клиента.

Первое заседание по иску намечено на июнь.