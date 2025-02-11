Вину признал частично: в Казани по ходатайству СК освободили из СИЗО «бизнес-чиновника» Минзема

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Вахитовский суд Казани выпустил из-под стражи начальника отдела Минземимущества Татарстана Ильшата Аминова. Реальный арест ему заменили домашним — по ходатайству следователей Следкома по РТ.

Как сообщают источники «Реального времени», ходатайство о смягчении меры пресечения было подано после того, как Аминов признал вину по двум из трех эпизодов своего дела. Речь о злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Аферу на 3 млн рублей чиновник по-прежнему отрицает.

Напомним, под стражу сотрудника МЗИО заключили еще в декабре 2024-го по обвинению в трех преступлениях.

По версии СК и ФСБ, начальник отдела аренды, реализации госимущества и инвестиционных проектов использовал должность с целью извлечения прибыли и с июня 2021-го по ноябрь 2024 года оказывал содействие и покровительство пяти коммерческим компаниям при проведении торгов на право заключения договоров аренды госимущества, а также незаконно участвовал в их бизнесе. Кроме того, Аминову предъявляют аферу с занижением арендной ставки государственных площадей с целью навара за их пересдачу субарендаторам. Ущерб предварительно оценен в 2 млн 898 тысяч рублей.

В списке подконтрольных фирм указывали зарегистрированный на мать Аминова «Аркад», а также — «Стройконтинент», «Направление», «Урын» и «Регламент».

После возбуждения дела прокурор Татарстана направил главе МЗИО республики представление с требованием — уволить Аминова по утрате доверия.