Ирада Аюпова: «Очень важно не просто смотреть фильмы, но и обсуждать их»

В Минкульте и «Татаркино» рассказали, какие татарстанские фильмы можно включить в школьный список по поручению Путина

Фото: Динар Фатыхов

«Кино дает жизненные установки на подкорку головного мозга. Все послания, заложенные режиссерами, глубоко воспринимаются», — отметила директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, комментируя поручение президента России Владимира Путина составить список из 100 отечественных фильмов для показа в школах. Она уверена: такая практика является очень полезной, ведь через фильмы материал усваивается гораздо легче. В список, по мнению Айтугановой, необходимо включить экранизацию школьной литературы. Однако одного просмотра недостаточно, считает министр культуры Татарстана Ирада Аюпова — со школьниками необходимо проводить дискуссии по фильмам. Подробнее о поручении Путина и о том, что может предложить республика в этом вопросе — в материале «Реального времени».

Список из ста отечественных фильмов

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для демонстрации в общеобразовательных учреждениях. Документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении также предлагается включить в образовательные программы темы, направленные на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и режиссер Карен Шахназаров.

Путин поручил сформировать перечень из 100 отечественных художественных фильмов для демонстрации в школах. взято с сайта kremlin.ru

Срок исполнения поручения — 30 августа. Перечень поручений был подготовлен по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта.

С инициативой добавить в школьную программу уроки кинематографа на заседании выступил зампредседателя Совета при президенте России по культуре и искусству Карен Шахназаров. Он подчеркнул, что это поможет в художественном и патриотическом воспитании молодежи.

«Нашим детям нужно ощущать себя частью общества»

Говоря о фильмах, которые стоит включить в школьную программу, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова остановилась на нескольких произведениях. В разговоре с «Реальным временем» она выразила мнение, что в список должны войти как советские, так и современные российские фильмы. Отдельно она выделила картины «Чебурашка», «Финал», «Воздух», «Сто лет тому вперед», «Гостья из будущего». Также можно обратить внимание на мультфильмы, например, «Летучий корабль» и «Бременские музыканты».

— Национальное кино тоже может быть очень интересным. Сила России заключается в ее многонациональном единстве. Поэтому в список можно включить фильмы и о татарской культуре, продвигать родной язык, например, есть фильм «Мулла», — добавила она.

Говоря о фильмах, которые стоит включить в школьную программу, министр культуры Татарстана Ирада Аюпова остановилась на нескольких произведениях. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Фильмы в классах необходимо не только смотреть, но и обсуждать, делиться впечатлениями, выразила уверенность Аюпова. Она привела пример на собственном опыте, когда в школе обсуждала с одноклассниками прочитанные произведения:

— По субботам у нас был классный час. На них мы обсуждали прочитанную внеклассную литературу, делились собственными мыслями и формулировали собственные жизненные позиции. Так мы учились транслировать их другим людям.

В процессе дискуссии люди лучше узнают друг друга, и между ними растет доверие, уверена министр. В конечном счете это способствует «гармонизации в обществе».

— Детям необходимо делиться, какой отпечаток на них оставило то или иное произведение. Их необходимо этому учить, — поделилась Аюпова, — Так они могут понять, что в принципе похожи со своим товарищем больше, чем думали, что они мечтают об одном. Это то, что нужно нашим детям — ощущать себя частью общества.

«Киноуроки — это не новая, но относительно современная форма работы со школьниками»

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, в свою очередь, считает, что в список необходимо включить фильмы по школьной литературе. Так, по ее мнению, дети будут лучше усваивать классику.

— Это не только развлечение, но и дополнительный наглядный учебный материал. Очень хорошо обсуждать просмотренное, прочитанное. Мы тоже уже получили такое задание. Все идет в этом направлении: сейчас все литературные произведения, исторические материалы будут включаться в школьную программу в формате кино как самого доступного средства восприятия, — рассказала она «Реальному времени».

Директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, в свою очередь, считает, что в список необходимо включить фильмы по школьной литературе. . Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстану в этом вопросе есть, что предложить: у республики существует отдельная «копилка» экранизаций татарской литературы. На данный момент школам уже предложили 12 таких фильмов.

Более того, в Татарстане на протяжении последних лет действует проект «Экранная литература», в рамках которого детям показывают экранизированные школьные произведения. «Киноуроки — это не новая, но относительно современная форма работы со школьниками»:

— Что делает кино? Кино дает жизненные установки на подкорку головного мозга. Все послания, заложенные режиссерами, глубоко воспринимаются. Такой материал всегда воспринимается лучше, потому что воздействует и на слуховые, и на зрительные нервы. Просмотр фильма всегда дарит более глубокие впечатления.

