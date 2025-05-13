Путин поручил составить список из 100 российских фильмов для школ

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения совместно с Советом при президенте по культуре и искусству сформировать перечень из 100 лучших советских и российских художественных фильмов для демонстрации в общеобразовательных учреждениях. Документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении также предлагается включить в образовательные программы темы, направленные на знакомство учащихся с классическим кинематографом. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и режиссер Карен Шахназаров.

Срок исполнения поручения — 30 августа 2025 года. Перечень поручений был подготовлен по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 марта 2025 года.

Напомним, что на заседании Совета при президенте России по культуре и искусству зампредседателя Карен Шахназаров выступил с инициативой добавить в школьную программу уроки кинематографа. Он подчеркнул, что это поможет в художественном и патриотическом воспитании молодежи.

Матвей Гавриков