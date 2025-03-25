В России планируют ввести уроки кинематографа в школах
На заседании Совета при президенте России по культуре и искусству зампредседателя Карен Шахназаров выступил с инициативой добавить в школьную программу уроки кинематографа. Он подчеркнул, что это поможет в художественном и патриотическом воспитании молодежи.
Шахназаров подчеркнул, что кинообразование может развивать эстетический вкус у школьников и углублять их понимание отечественной культуры.
— Кино — это наш союзник, — добавил президент Владимир Путин, указывая на важность искусства в жизни страны.
Он привел примеры фильмов о войне, музыкальных произведений, как, например, симфония Шостаковича, подчеркивая, что они играют значимую роль в формировании национального духа.
- Кроме того, Путин поручил Минкульту и Минфину рассмотреть возможность направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.
Также Владимир Путин выступил с инициативой включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.
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