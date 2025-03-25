В России планируют ввести уроки кинематографа в школах

Фото: Динар Фатыхов

На заседании Совета при президенте России по культуре и искусству зампредседателя Карен Шахназаров выступил с инициативой добавить в школьную программу уроки кинематографа. Он подчеркнул, что это поможет в художественном и патриотическом воспитании молодежи.

Шахназаров подчеркнул, что кинообразование может развивать эстетический вкус у школьников и углублять их понимание отечественной культуры.

— Кино — это наш союзник, — добавил президент Владимир Путин, указывая на важность искусства в жизни страны.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Он привел примеры фильмов о войне, музыкальных произведений, как, например, симфония Шостаковича, подчеркивая, что они играют значимую роль в формировании национального духа.

Кроме того, Путин поручил Минкульту и Минфину рассмотреть возможность направлять 10% от проката иностранных мультфильмов на развитие отечественной анимации.

Также Владимир Путин выступил с инициативой включить показатель обеспеченности объектами культуры в региональные нормативы градостроительного проектирования.



Анастасия Фартыгина