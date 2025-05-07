Ресторан французской кухни Truffo выкупили владельцы Begin и Terra et Silva
О новой концепции заведения пока неизвестно
Новые владельцы
Как стало известно «Реальному времени», ресторан французской кухни Truffo, который работал в Казани 11 лет, выкупили собственники заведений Begin и Terra et Silva. О дальнейшей судьбе ресторана пока мало известно.
— Я не могу сейчас разглашать эту информацию. <...> Truffo будет закрыт примерно на пару месяцев точно, — сообщила «Реальному времени» маркетолог заведений.
Дальнейшая концепция, как и название бывшего Truffo, является коммерческой тайной, отметила она.
О закрытии ресторана стало известно 6 мая, однако по факту он прекратил свою деятельность еще 1-го числа. Объявление опубликовано в соцсетях заведения.
— После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями, — говорится в публикации.
Заведение, расположенное по адресу Горького, 19/8, поблагодарило своих гостей и подчеркнуло, что их любовь к французской кухне будет жить в воспоминаниях. Также команда ресторана сообщила, что планирует вернуться с «совсем другой историей».
Truffo продлили срок действия права на товарный знак на 10 лет
Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», владелец Truffo — ООО «Юнионтрейд» — всего год назад продлил срок действия исключительного права на товарный знак на 10 лет. В карточке компании информации о закрытии проекта нет.
Данных о прибыли «Юнионтрейда» за прошедший год в карточке также не указано. Однако в 2023 году чистая прибыль организации составила -1,4 млн рублей. Совладельцами ООО выступают Алексей Ивлиев, Виктор Кузнецов и Венера Краснова. В качестве руководителя указана Ольга Ивлиева.
ООО «Бегин» зарегистрирован 24 января 2025 года. Бенефициаром организации значится Фанис Гарафиев.
Об открытии ресторана Terra et Silva сообщалось весной 2023 года. Проект принадлежит команде Begin. Компании с соответствующим названием на сайте «Интерфакса» нет.
«Французских ресторанов в Казани немного»
Год назад «Реальное время» взяло интервью у бренд-управляющей ресторана Риммы Гариповой. Тогда она заявляла об успешной работе ресторана, планов о закрытии не озвучивала.
— Французских ресторанов в Казани немного. Но звучит это всегда интересно. Сегодня россияне меньше ездят в Европу — сказываются сложности логистики, но привычка приблизиться атмосферой и изысками меню к этому пространству еще не утрачена. Мы по-прежнему хотим попробовать что-то необычное и не хотим обыденности. И если, например, итальянская кухня ассоциируется с сытостью, яркостью вкусов, полнотой стола, то французская — про изысканность. Она более утонченная. За это наш соотечественник ее и любит, — рассказывала она.
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