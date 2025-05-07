Ресторан французской кухни Truffo выкупили владельцы Begin и Terra et Silva

О новой концепции заведения пока неизвестно

Фото: Максим Платонов

Новые владельцы

Как стало известно «Реальному времени», ресторан французской кухни Truffo, который работал в Казани 11 лет, выкупили собственники заведений Begin и Terra et Silva. О дальнейшей судьбе ресторана пока мало известно.

— Я не могу сейчас разглашать эту информацию. <...> Truffo будет закрыт примерно на пару месяцев точно, — сообщила «Реальному времени» маркетолог заведений.



Дальнейшая концепция, как и название бывшего Truffo, является коммерческой тайной, отметила она.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

О закрытии ресторана стало известно 6 мая, однако по факту он прекратил свою деятельность еще 1-го числа. Объявление опубликовано в соцсетях заведения.



— После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями, — говорится в публикации.

Заведение, расположенное по адресу Горького, 19/8, поблагодарило своих гостей и подчеркнуло, что их любовь к французской кухне будет жить в воспоминаниях. Также команда ресторана сообщила, что планирует вернуться с «совсем другой историей».

Truffo продлили срок действия права на товарный знак на 10 лет

Согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», владелец Truffo — ООО «Юнионтрейд» — всего год назад продлил срок действия исключительного права на товарный знак на 10 лет. В карточке компании информации о закрытии проекта нет.

Данных о прибыли «Юнионтрейда» за прошедший год в карточке также не указано. Однако в 2023 году чистая прибыль организации составила -1,4 млн рублей. Совладельцами ООО выступают Алексей Ивлиев, Виктор Кузнецов и Венера Краснова. В качестве руководителя указана Ольга Ивлиева.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

ООО «Бегин» зарегистрирован 24 января 2025 года. Бенефициаром организации значится Фанис Гарафиев.

Об открытии ресторана Terra et Silva сообщалось весной 2023 года. Проект принадлежит команде Begin. Компании с соответствующим названием на сайте «Интерфакса» нет.

«Французских ресторанов в Казани немного»

Год назад «Реальное время» взяло интервью у бренд-управляющей ресторана Риммы Гариповой. Тогда она заявляла об успешной работе ресторана, планов о закрытии не озвучивала.

— Французских ресторанов в Казани немного. Но звучит это всегда интересно. Сегодня россияне меньше ездят в Европу — сказываются сложности логистики, но привычка приблизиться атмосферой и изысками меню к этому пространству еще не утрачена. Мы по-прежнему хотим попробовать что-то необычное и не хотим обыденности. И если, например, итальянская кухня ассоциируется с сытостью, яркостью вкусов, полнотой стола, то французская — про изысканность. Она более утонченная. За это наш соотечественник ее и любит, — рассказывала она.

Елизавета Пуншева