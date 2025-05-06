В Казани закрылся ресторан Truffo после 11 лет работы
Ресторан французской кухни Truffo в Казани завершил свою работу. Об этом стало известно из сообщения заведения в соцсетях.
— После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями, — говорится в публикации.
Заведение, расположенное по адресу Горького, 19/8, поблагодарило своих гостей и подчеркнуло, что их любовь к французской кухне будет жить в воспоминаниях. Также команда ресторана сообщила, что планирует вернуться с «совсем другой историей».
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