В Казани закрылся ресторан Truffo после 11 лет работы

Фото: Максим Платонов

Ресторан французской кухни Truffo в Казани завершил свою работу. Об этом стало известно из сообщения заведения в соцсетях.

— После 11 замечательных лет работы ресторан Truffo подошел к своему финалу. Эти годы были наполнены непередаваемыми моментами, яркими эмоциями и настоящими кулинарными открытиями, — говорится в публикации.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заведение, расположенное по адресу Горького, 19/8, поблагодарило своих гостей и подчеркнуло, что их любовь к французской кухне будет жить в воспоминаниях. Также команда ресторана сообщила, что планирует вернуться с «совсем другой историей».

Анастасия Фартыгина