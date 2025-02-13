Свыше половины владельцев серого бизнеса «добровольно отдают все, что отмыли за 3 года»

УФНС по Татарстану доначислило бизнесу 6,4 млрд рублей за 2024 год, но большая часть недоимки погашается без суда

Фото: Динар Фатыхов

Бизнес Татарстана получил 6,4 млрд рублей налоговых доначислений по итогам 2024 года. Впервые маховик проверок налоговиков стал ослабевать: буквально два года назад доначисления составляли рекордную цифру в 23,5 млрд рублей, а сама республика входила в топ-5 регионов России по жесткости налогового контроля. «6,4 млрд — все равно серьезная сумма, с бизнеса нельзя брать много», — прокомментировал «Реальному времени» глава комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Впрочем, большая часть недоимки погашается добровольно в обмен за освобождение от проверки и может достигать как минимум 10 млрд рублей, считают налоговые консультанты. «Это не послабление. Охота за схемами по оптимизации налогов не прекращается», — предупреждают они.

По итогам ВНП доначислено 4,8 млрд рублей

Управление ФНС по Татарстану опубликовало на официальном сайте финальный отчет о результатах контрольной работы в 2024 году, раскрыв статистику доначислений по камеральным и выездным проверкам. Главный вывод — масштабные проверки бизнеса пошли на спад, их охват сузился. Если до этого налоговые проверки «блистали» многомиллиардным «уловом», а бизнесу могли дополнительно начислить за год свыше 23 млрд рублей, то теперь цифры снизились. Бизнес стали проверять реже. По крайней мере, выездных налоговых проверок (ВНП) оказалось в три раза меньше, чем в 2023 году.

Самое интересное — что по деньгам? Общая сумма доначислений по итогам 2024 года составила 6,4 млрд рублей (включая штрафы и пени), следует из отчетности УФНС по РТ. И это минимум с 2021 года (тогда доначислили 6,1 млрд рублей, но с учетом инфляции можно делить вдвое, — прим. ред.). Из общей суммы доначислений 4,8 млрд рублей выставлено в результате выездных налоговых проверок (ВНП). Их получили 128 организаций республики, в отношении которых были назначены ВНП, индивидуальные предприниматели и физические лица, занимающиеся частной практикой, следует из данных управления.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но одна ВНП оказалась нерезультативной (т. е. нарушения не нашли, ноль доначислений). Поэтому в «сухом остатке» получается, что 127 организациям Татарстана предстоит дополнительно уплатить 4,7 млрд рублей налоговых платежей, штрафов и пени. Грубо говоря, в среднем каждой из них придется выплатить в казну еще по 36—37 млн рублей. Для сравнения, в 2022 году выездным проверкам подверглось около 300 компаний, работающих в Татарстане. Тогда им доначислили 23,5 млрд рублей. «Сейчас средний чек претензий упал с 77,5 млн (2022 году) до 35,8 млн рублей», — отметил главный юрист АНП «Зенит» Дмитрий Сорокин.

Бизнес боится назначения налоговых проверок, как настоящего ЧП. Нередко выездные инспекции заканчиваются фатально: организации выставляют счет на несколько десятков миллионов рублей, после чего фирма может обанкротиться, если не сможет расплатиться.

Детальной раскладки о том, по каким видам налогов были произведены доначисления, в отчетности не указано. Но в УФНС по РТ уточнили, что значительная часть приходится на НДС, чуть меньше — на налог на прибыль. Именно по этим двум налогам бизнес любит «грешить», поэтому контроль за полнотой уплаты продолжается.

100 «камералок» на полмиллиарда рублей

Плюс в доход казны пошли доначисления, сделанные в рамках камеральных налоговых проверок. В прошлом году татарстанскому бизнесу выставили по ним 1,56 млрд рублей, следует из отчета УФНС по РТ. «Средний чек» претензий по камеральным проверкам составил 1,22 млн рублей (почти в четыре раза меньше, чем по выездной проверке). Их особенность в том, что налоговики проверяют налоговые декларации, поданные в рамках налогового мониторинга, а срок охватывает, как правило, короткий период времени. Бизнес относится к ним достаточно спокойно, так как ему не грозят многомиллионные доначисления.

Реальное время / realnoevremya.ru

Но и тут обнаружились интересные нюансы. Буквально в четвертом квартале УФНС по РТ провело дополнительные проверки, которые «принесли» доначисления по «камералке» почти на 500 млн рублей. Так, в третьем квартале «средний чек» доначислений составлял всего 700 тысяч рублей, а по итогам декабря вырос до 1,22 млн рублей, следует из официальных данных УФНС по РТ.

При пристальном изучении отчетности обнаруживается, что результативные сборы обеспечили около 100 проверок. Вообще, предприниматели с опаской относятся к декабрю, опасаясь нового вала проверок. И в этот раз муссировались слухи о некоем плане УФНС по РТ по углубленным проверкам бизнеса на дробление. Но отчетность показала, что опасения оказались преувеличенными, все ограничилось камеральными проверками.

«С бизнеса нельзя брать много»

Татарстан по объему налоговых доначислений в 2024 году оказался близок к остальным крупным промышленным регионам ПФО. Так, в Башкортостане доначислили 7,9 млрд рублей, в Самарской области — 7,7 млрд рублей. Нижегородская область и Пермский край не отчитались за 2024 год, но предварительные результаты говорят о смягчении налоговых взысканий в регионах. В пределах 2 млрд рублей составили доначисления в Кировской и Оренбургской областях.

— 6,4 млрд — это достаточно серьезная сумма, — заявил «Реальному времени» председатель комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По его словам, сумму можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это показатель соблюдения налоговой дисциплины бизнесом. «6,4 млрд доначислены тем, кто пытается не платить НДС или ему не платят контрагенты. Требования ФНС всегда законны: 97% исков налоговая служба выигрывает, а должнику приходится платить недоимку со штрафными санкциями», — объяснил он. С другой стороны, налицо положительная динамика по снижению суммы доначислений. «Но сравнивать год к году нельзя. Бывает, уличили одного неплательщика, а у него сумма недоимки такая [большая], — рассуждает он, — 6,4 млрд — все равно серьезная сумма, с бизнеса нельзя брать много».

Легче не стало: уклонения выявляют в онлайн-режиме

Указанная сумма налоговых доначислений — это, по сути, недоимка, которая образовалась у тех, кто не захотел пойти на примирительные процедуры по урегулированию с налоговой. Еще два года назад руководство ФНС объявило курс на снижение налоговых проверок, обещая перейти на взаимное доверие с налогоплательщиками и на снижение издержек для бизнеса по исчислению и уплате налогов. ФНС готова не назначать ВНП, если должник признает недоимку и добровольно ее погасит.

— Выездных проверок меньше, но бизнесу легче не стало, — заявила «Реальному времени» основатель казанской юридической компании TLS Ольга Пухова.

По ее словам, налоговые органы действительно выбрали другую форму налогового контроля. Речь идет об уточненных налоговых декларациях, то есть «уточненок», когда налоговые органы выявляют уклонения по НДС в онлайн-режиме и предлагают добровольно уплатить, но не все предприниматели с этим соглашаются.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Если сразу признаешь вину и согласишься выплатить, то пожмут руки. Если нет — «подстригут под ноль», — рассказывают казанские предприниматели, — Проверят правильность начисления и по НДС, и по налогу на прибыль, и по НДФЛ (по налогу на имущество и по страховым взносам тоже) за предшествующие 3 года. А на «допроверочной» стадии проще: здесь предлагают согласиться с уточненными налоговыми обязательствами только по одному виду налога — НДС. Это побуждает идти навстречу, хотя и здесь подаем возражения по поводу перерасчета сумм.

— В последние 2-3 года ФНС сместила акцент на аналитическую работу (вместо проверок), — подтвердил юрист АНП «Зенит» Дмитрий Сорокин из своей практики, — Благодаря цифровым системам АСК НДС-2 нарушения выявляют онлайн, а бизнес приглашают на комиссии. Здесь компаниям озвучивают риски и предлагают добровольно уточнить обязательства.

Дальше налогоплательщик решает сам — платить или нет.

«Вы все еще прячете? Тогда мы едем к вам!»

Однако не все соглашаются идти на «допроверочное» урегулирование налоговых претензий по НДС. В этом случае налоговики выезжают к ним с проверками. «Так, одна из компаний получила уведомление о вызове в налоговый орган для побуждения к представлению уточненки по НДС за 2021—2023 годы в сумме до 15 млн рублей. Но директором были проигнорированы рекомендации по урегулированию претензий на допроверочной стадии, в результате в конце декабря 2024 организация получила решение о назначении ВНП», — рассказала Ольга Пухова.



«Обычно предприниматели реагируют на приглашения в трех вариациях, — поделился Дмитрий Сорокин. — Первая: если заплатим один раз, ФНС будет требовать снова. Вторая — лучше подготовиться один раз и отстоять позицию в суде. Третья — мы уверены, что у нас все чисто, и это ошибка ФНС». Во всех трех случаях заблуждаются, уверен он.

Сколько денег заплатил татарстанский бизнес по «уточненкам», в официальной статистике не отражается. Но летом прошлого года глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин называл сумму в 5 млрд рублей, которые поступили в казну за первое полугодие. Тогда он заявил, что во главу угла службы поставлена контрольно-аналитическая работа, что привело к резкому сокращению выездных и камеральных проверок.

«Жду списки злодеев, которые систематически не платят налоги», — отреагировал на это прокурор РТ Альберт Суяргулов, обратившись к главе татарстанской ФНС на республиканском совещании в июле. Силовики дали понять, что готовы объединить усилия в расширении фронта борьбы с «серыми дельцами» и «обнальщиками».

По закону или по справедливости

По статистике ФНС РФ, 55% владельцев бизнеса, вызванных с начала этого года на комиссии, соглашаются с уточнением своих налоговых обязательств и добровольно платят налоги в бюджет. «На самом деле, это экономит средства и силы у обеих сторон. Как правило, во время ВНП инспекторы находят массу иных налоговых правонарушений, а суммы доначисленных налогов в разы больше» — рассказывает Ольга Пухова.

Почему ФНС приглашает к себе на примирительные процедуры? Объяснение простое — бюджет сразу получает недоимку, не теряя время на судебные разбирательства (обычно растягиваются на 1,5—2 года). Выгодно и компаниям — налогоплательщикам. Те избавляются от угрозы банкротства, которое зачастую наступает после назначения выездной налоговой проверки и вступления в силу ее результатов. «55 процентов владельцев серого бизнеса добровольно отдают все, что «отмыли» за 3 года», — уверена Ольга Пухова.

— Да, у них сейчас новая схема взаимодействия с налогоплательщиком. Если он добровольно идет на компромисс с налоговой службой и платит основную сумму недоимки, то без всяких вопросов, — рассуждает Леонид Якунин, — Это справедливо. Но если по закону, то должник идет в суд, проходятся все инстанции, и издержки несут обе стороны.

По его мнению, в будущем практика мирного урегулирования споров будет идти активнее, потому что «никто не любит судиться». «Бывали случаи, когда ФНС даже после уточнения выходила с проверкой, но их немного, — поделился Дмитрий Сорокин. — Большинство комиссий проходят во второй половине года, поэтому основной поток проверок приходится на конец года».



— 6,4 млрд — приличная сумма, но для Татарстана не очень большая, — считает гендиректор компании «Аудекс» Айрат Гимадутдинов, — Поймите, но налоговый орган не может выставлять незаконные требования. Отношение бизнеса простое — надо, так надо.

По словам эксперта, в прошлом году у бизнеса произошел резкий спад спроса на представление его интересов в судах по налоговым спорам.