Как мэрия Казани берет под контроль долги «Казанской ярмарки» с золотой землей в центре города

С уходом Льва Семенова с выставочного центра взыскивают почти 200 млн рублей «неосновательного обогащения» и процентов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский комитет земельных и имущественных отношений обвинил «Казанскую ярмарку» в неосновательном обогащении, затребовав свыше 158,2 млн рублей за пользование муниципальной землей под выставочным центром. Еще 34,9 млн чиновники просят взыскать в качестве процентов за пользование чужими средствами. Как указал город, на протяжении 6 лет компания под руководством Льва Семенова не вносила арендную плату за землю. Как некогда крупнейшей выставочной площадке республики, основным учредителем которой выступает сам КЗИО, удавалось так долго избегать этих обязательств, — подробнее в материале «Реального времени».



«Участок не использовался как сквер»



Как считают в исполкоме Казани, неосновательно обогатилась «Казанская ярмарка» за период с января 2016 по март 2022 года. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, суд привлек казанскую фирму «Строй Инвест Групп», одного из крупнейших сотовых операторов в России — ПАО «Мегафон», Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса и другие компании.

Иск был подан Комитетом земельных и имущественных отношений исполкома Казани прошлым летом. В апреле этого года чиновники разъяснили свои требования.

Как указали в КЗИО, в 2015 году исполком Казани предварительно согласовал «Казанской ярмарке» предоставление земельного участка площадью 115 326 кв. м в аренду сроком на 49 лет. На этой земле, собственно, и расположен выставочный центр, ее кадастровая стоимость оценивается почти в миллиард рублей (973,9 млн). Однако в последующем стороны так и не заключили договор аренды. Хотя изначально выставочный центр испрашивал эту землю.

Представители ярмарки подтвердили, что действительно запрашивали у города этот участок в аренду, в связи с чем не оспаривают расчет в части его площади, но просят снизить размер процентов к взысканию. В удовлетворении иска просили отказать, сославшись на неверное применение повышенного коэффициента. Но в КЗИО ответили, что коэффициент применен с учетом того, что «земельный участок фактически не использовался как сквер», поскольку на нем административные здания.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно выписке из ЕГРН, участок в 11,5 га по ул. Оренбургский тракт, 8 (к/н 16:50:000000:19788) относится к категории земли населенных пунктов с разрешенным видом использования «административные здания». При этом земля используется ответчиком без предусмотренных действующим законодательством прав на этот участок, указал суд.

«Казанской ярмарке» принадлежат несколько объектов недвижимости: главный корпус (953,7 кв. м), павильоны №1 и 5 (общей площадью 6700 кв. м), «Бизнес-центр» (989,8 кв. м), главный павильон приемов и презентаций VIP-класса (1 071,8 кв. м), а также несколько административных зданий, две кассы, склад, гараж, мастерская и другие хозпостройки.

У «Мегафона» на участке линии связи, которые обслуживают «Цетр гребных видов спорта», «Центр хоккея на траве» и другие спорткомплексы. У фирмы «Строй инвест групп» через эту территорию пролегают инженерные коммуникации.

Суд: «Уклоняясь от оплаты, общество могло предвидеть последствия»

Проект договора аренды земли КЗИО передал «Казанской ярмарке» еще 8 лет назад по ее же запросу, но соглашение так и не было подписано. Плату за пользование землей выставочный центр не вносит, в виду чего ему и вменяется неосновательное обогащение на протяжении 6 лет в размере 158,2 млн рублей. На эту сумму были начислены проценты еще на 34,9 млн.

В суде представитель ярмарки уверял, что расчет неверный, поскольку его производили исходя из всей площади участка. Но на этой территории есть чужие объекты недвижимости, и эти площади необходимо исключить. Ответчик даже попросил провести землеустроительную (инженерную) экспертизу, чтобы установить долю участия выставочного центра в использовании спорной земли.

«Казанская ярмарка» признала использование земли только в границах своего недвижимого имущества, а также с учетом площади, необходимой для ее использования, включая проезды и проходы, итого 22 730 кв. м. Кроме того, указала, что спорный участок имел статус временного и входил в состав другого, чье назначение — сквер, а значит коэффициент должен быть ниже (1, а не 2, как в случае с административными зданиями).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Однако после смены представителя ВЦ был представлен новый отзыв на иск. Не признавая требования КЗИО, «Казанская ярмарка» подтвердила использование участка в 11,5 га как правопреемник с 1956 года. Настаивала на понижении коэффициента и считала неправомерным требование о взыскании процентов, поскольку договор аренды так и не был заключен. А также просила снизить размер процентов, поскольку все-таки пыталась заключить соглашение на условиях обоснованного расчета арендной платы.

В свою очередь сотовый оператор сообщил, что «Казанская ярмарка» «ошибочно полагает, что площадь земельного участка занимает и использует ПАО «МегаФон», поскольку глубина залегания линии связи составляет 0,8 метра, то есть глубже поверхностного слоя земли, где право собственности компании не распространяется, а кабель не создает препятствий в использовании участка. Иными словами, прохождение подземных линейных коммуникаций по спорной территории не свидетельствует о фактическом занятии этого участка как части земной поверхности. Суд поддержал позицию компании.

В ООО «Строй инвест групп» также указали, что прохождение под спорной землей сетей канализации, которые обслуживают многоквартирный жилой дом по ул. Оренбургский тракт, 8, не препятствует возможности использования участка.

У Татарского института переподготовки кадров агробизнеса на этой территории располагается трансформаторный пункт, площадью 13,6 кв. м, но он находится в собственности Российской Федерации. Кроме того, он обесточен и не используется с 2005 года, и поскольку он изношен и не пригоден к эксплуатации, принято решение о его сносе.

Довод о том, что исполком пропустил срок исковой давности, чтобы требовать от выставочного центра почти 200 млн рублей, суд отмел. В материалы дела представлены акты сверки расчетов по арендной плате за землю от 02.08.2019, согласно которым задолженность «Казанской ярмарки» за период 2016—2019 годы составила 104 162 397 руб. 57 коп.

— Акты сверки расчетов по арендной плате за землю от 02.08.2019 подписаны со стороны истца заместителем председателя Р.Р. Батршиным, со стороны ответчика генеральным директором Л.Л. Семеновым, — говорится в решении Арбитражного суда РТ.

Эти документы подтверждают признание ответчиком наличия задолженности в размере 104,16 млн рублей. Подписанием акта сверки ВЦ прервал течение срока исковой давности, и он начал течь заново, указал суд.

Кроме того, выставочный центр не представил каких-либо объективных доказательств фактического пользования земельным участком меньшей площадью. И не оспаривает расчет в части используемой им площади земли в 11,5 га.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Отклонил суд и довод ответчика о понижении коэффициента использования земли, поскольку по факту ярмарка использует территорию под размещение объектов недвижимости и ведение выставочной деятельности, а не как сквер. И размещение подземных коммуникаций третьих лиц не свидетельствует о фактическом занятии участка, указал арбитраж. А заодно отказал и в снижении размера процентов за пользование чужими средствами:

— Уклоняясь от оплаты землепользования в спорный период, общество могло и должно было предвидеть последствия такого поведения, в том числе обязанность оплачивать соответствующие проценты с суммы обогащения по правилам статей 395 и 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие информации о размере такого обогащения не изменяет срок наступления обязанности по уплате процентов.

В результате, иск был удовлетворен. Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с «Казанской ярмарки» 158,2 млн неосновательного обогащения и 34,9 млн процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение может быть обжаловано.

«Казанскую ярмарку» возглавил арбитражный управляющий

Выставочная площадка «Казанской ярмарки» позволяет продемонстрировать экспонаты на площади более 20 тысяч кв. м, сообщали в ВЦ. Но сейчас сайт ярмарки не работает, ее аккаунт в соцсетях не обновлялся несколько лет.

Финансовые результаты выставочного центра в последние годы ухудшились. Так, в 2021 году при выручке в 152,7 млн он показал убыток в 12,7 млн рублей. Летом прошлого года выставочный центр уличили в уходе от налогов через компании-прокладки.

В конце марта стало известно, что руководитель «Казанской ярмарки» Лев Семенов покинул свой пост после 14 лет управления выставочным центром. Временно исполняющим обязанности был назначен Марат Сидоров — его знают, как арбитражного управляющего по нескольким банкротным делам. Однако в отношении ярмарки не вводили никаких процедур, связанных с банкротством или его начальной стадией.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальному времени» удалось связаться с помощницей нового руководителя «Казанской ярмарки». На просьбу высказать позицию по спору с КЗИО и намерении обжаловать решение суда, ответ пока не поступил — комментарий будет опубликован по получении. Но еще в конце марта Марат Сидоров так прокомментировал уход Семенова нашему изданию: «Ничего не могу сказать. Любой приход и уход всегда добровольны. Идет инвентаризация. Больше ничего сказать не могу».

У мэрии Казани издание поинтересовалось, чем обоснован столь длительный период времени — 6 лет, на протяжении которых «Казанская ярмарка» пользовалась городской землей безвозмездно? А также с учетом того, что КЗИО само является ключевым акционером юрлица выставочного центра (85,78%), чем вызвано ухудшение его финансовых показателей. Ответ пока не поступил.

Некогда крупнейший в Татарстане и Поволжье выставочный центр «Казанская ярмарка» был основан в 1998 году. Однако началом его истории считают еще более раннюю дату 14 октября 1956 года — день открытия Выставки достижений народного хозяйства ТАССР. Уже в те годы площадке удавалось достичь высоких показателей посещаемости — более 100 тысяч человек в год. На территории ВДНХ, вплоть до 1990 года, работали павильоны «Хлебопродукты», «Пищевая промышленность», «Бытовое обслуживание населения», «Наука», «Промышленность ТАССР», «Народное образование» и другие. За главным павильоном на открытой площадке демонстрировали сельхозтехнику.

Фото: vk.com/kazanhistory

В 1991 году ВДНХ преобразовали в выставочно-информационное предприятие ВИКО, через год здесь прошла первая Международная выставка «Нефть. Газ». В конце 90-х годов выставочная площадка пережила реновацию: были заново выстроены центральный павильон №1 и бизнес-центр, полностью реконструированы главный павильон с залами приемов и презентаций.

Долгое время «Казанская ярмарка» была главной крупнейшей выставочной площадкой республики. Но с тех пор, как в 2018 году был сдан Международный выставочный центр «Казань Экспо», большинство форумов, выставок и мероприятий проходят на его территории.