Перенес операцию, очнулся, но неожиданно скончался: не стало экс-главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова
Скончался бывший глава Приволжского управления Ростехнадзора, экс-министр экологии Татарстана Борис Петров.
— Борис Германович Петров был признанным авторитетом в сфере экологической безопасности, заслуженным обладателем многочисленных почетных званий. Он автор более 160 научных публикаций и нескольких книг по экологии, экономике природопользованию, гидрологии и географии. Его глубокие знания, аналитический ум и принципиальность были высоко оценены коллегами и партнерами. Они отмечали не только его профессионализм, но и искреннее доброе отношение к людям, готовность помочь и поддержать, — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Минэкологии.
У Петрова осталось пятеро детей.
О месте и времени прощания с Борисом Петровым сообщат дополнительно.
По информации «Реального времени», Борис Петров несколько дней назад перенес сложную операцию на сердце в одной из клиник Татарстана.
— Операция прошла успешно, Борис Германович очнулся. Три дня назад разговаривал, был в хорошем настроении, общался с близкими. Но потом неожиданно скончался, — рассказали источники, близкие к окружению Петрова.
Судя по всему, смерть наступила в реанимации. Сообщение о его смерти получили все, кто тесно общался с семьей Петрова. Связаться с его супругой и старшим сыном Сергеем не удалось, так как те давно сменили номера телефонов.
Справка
Борис Петров родился 25 апреля 1956 года в Казани.
Образование:
— В 1978 г.— окончил Казанский государственный университет.
— В 1997 г.— окончил Московский государственный университет коммерции.
Трудовая деятельность:
— В 1978 — 1981 гг. — старший инженер Казанской гидрогеолого-мелиоративной партии Минводхоза ТАССР.
— В 1981 — 1989 гг. — заместитель начальника Управления эксплуатации Куйбышевского водохранилища.
— В 1989 — 1990 гг. — начальник отдела КИВР Средне-Волжского бассейнового водохозяйственного объединения.
— В 1990 — 1991 гг. — начальник подотдела охраны окружающей среды Госплана ТАССР.
— В 1991 — 1993 гг. — начальник отдела экономики природопользования экологических программ и использования природных ресурсов Госкомэкономики ТАССР.
— В 1993 — 1997 гг. — исполнительный директор Экологического фонда РТ.
— В 1997 — 2001 гг. — начальник отдела финансирования экологических программ — директор Экологического фонда, заместитель директора Департамента, директор Департамента по управлению целевыми фондами при Министерстве финансов РТ.
— В 2001 — 2005 гг. — министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
— В 2005 —2020 гг. — руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Награды и звания:
— Заслуженный эколог России.
— Медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».
— Почетная грамота Ростехнадзора «За заслуги в деле охраны окружающей среды и многолетний добросовестный труд».
— Благодарственное письмо президента Татарстана.
В 2021 году Борис Петров был признан Вахитовским районным судом Казани виновным в совершении должностного преступления, получил штрафной приговор.
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