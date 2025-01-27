Перенес операцию, очнулся, но неожиданно скончался: не стало экс-главы Ростехнадзора Поволжья Бориса Петрова

Скончался бывший глава Приволжского управления Ростехнадзора, экс-министр экологии Татарстана Борис Петров.

— Борис Германович Петров был признанным авторитетом в сфере экологической безопасности, заслуженным обладателем многочисленных почетных званий. Он автор более 160 научных публикаций и нескольких книг по экологии, экономике природопользованию, гидрологии и географии. Его глубокие знания, аналитический ум и принципиальность были высоко оценены коллегами и партнерами. Они отмечали не только его профессионализм, но и искреннее доброе отношение к людям, готовность помочь и поддержать, — говорится в некрологе, опубликованном на сайте Минэкологии.

У Петрова осталось пятеро детей.

О месте и времени прощания с Борисом Петровым сообщат дополнительно.

По информации «Реального времени», Борис Петров несколько дней назад перенес сложную операцию на сердце в одной из клиник Татарстана.

— Операция прошла успешно, Борис Германович очнулся. Три дня назад разговаривал, был в хорошем настроении, общался с близкими. Но потом неожиданно скончался, — рассказали источники, близкие к окружению Петрова.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Судя по всему, смерть наступила в реанимации. Сообщение о его смерти получили все, кто тесно общался с семьей Петрова. Связаться с его супругой и старшим сыном Сергеем не удалось, так как те давно сменили номера телефонов.

Луиза Игнатьева, Дарья Пинегина