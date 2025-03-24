Глобальный книжный рынок: рост художественной литературы на фоне падения нехудожественной

В пяти странах рост составил двузначные величины

Отчет, подготовленный GfK Entertainment и NielsenIQ BookData и опубликованный на Лондонской книжной ярмарке, показал рост продаж художественной литературы на глобальном рынке в 2024 году. В 16 из 18 исследованных стран доходы от художественной литературы выросли, в пяти странах рост составил двузначные величины: Индия (+30,7%), Мексика (+20,7%), Бразилия (+16,4%), Испания (+12,0%) и Португалия (+11,4%).

Продажи нехудожественной литературы снизились в большинстве стран. Только шесть регионов зафиксировали рост, и он оказался слабее, чем в художественном сегменте. Детская и подростковая литература показала неоднозначные результаты, но продажи увеличились в девяти странах.

Общий рост книжного рынка зависел от региона. Наибольшее увеличение доходов зафиксировано в Индии (+27,0%), Мексике (+12,6%) и Бразилии (+10,4%). В Испании рынок вырос на 9,8%. В Бельгии изменений не произошло. Крупные книжные рынки столкнулись с проблемами: в Новой Зеландии доходы сократились на 6,6%, в Ирландии — на 5,3%, в Австралии — на 3,1%. В крупнейших европейских странах снижение оказалось незначительным: во Франции рынок сократился на 0,3%, в Великобритании — на 0,6%.

Падение объемов продаж стало главной причиной спада доходов во Франции (-2,8% по количеству проданных экземпляров) и Великобритании (-1,6%). В то же время рост цен частично компенсировал снижение продаж. В Южной Африке средняя цена книги выросла на 8,0%, что помогло рынку прибавить 0,7% при падении продаж на 6,8%. Во Франции средняя цена книги в 2024 году составила €12,70, увеличившись на 2,6% (в 2023 году — на 4,8%). В Великобритании рост цен замедлился с 6,6% до 1,1%, а в Новой Зеландии книги подешевели на 3,6% (до NZ$ 22,09).

Главным драйвером продаж художественной литературы стало влияние социальных сетей, в частности сообщества BookTok на TikTok. Благодаря ему жанры романтики, фэнтези и научной фантастики показали хорошие результаты. Среди самых успешных авторов — Колин Гувер с книгой «Все закончится на нас». Детективы и триллеры также сохраняют популярность: цикл The Housemaid Фриды Мак-Фадден вошел в пятерку самых продаваемых художественных книг в шести странах, включая Францию, Португалию и Валлонию.

В нехудожественном сегменте продолжает лидировать книга «Атомные привычки» Джеймса Клира, которая вошла в топ-5 бестселлеров в десяти странах, несмотря на то, что была опубликована еще в 2018 году. Среди популярных направлений в нехудожественной литературе — религиозные книги, политические издания и книги для подростков, написанные авторами с YouTube.

Исследование основано на данных о продажах бумажных книг в 2024 году в Австралии, Бельгии (Фландрия и Валлония), Бразилии, Франции, Индии, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Польше, Португалии, Испании, Южной Африке, Швейцарии (немецко— и франкоязычные регионы) и Великобритании.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова