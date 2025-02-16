Продажи комиксов в США удвоились за пять лет и достигли 35 млн экземпляров в год

Жанр занимает третье место по популярности после художественной литературы и любовных романов

Фото: Екатерина Петрова

Продажи графических романов в США удвоились за последние пять лет и достигли 35 млн экземпляров в год, пишет издание Fast Company. Жанр занимает третье место по популярности после художественной литературы и любовных романов. Графические романы привлекают читателей всех возрастов, но особенно востребованы среди детей 8—12 лет. По данным опросов, их популярность среди младших школьников выросла на 69%.

Издатели активно расширяют каталоги. Специализированные детские линейки графических романов уже запустили Macmillan, Hachette и Scholastic. Количество новых выпусков исчисляется тысячами. Основной тренд — визуально насыщенные истории на важные темы: социализация, отношения с родителями, личные переживания.

Несмотря на спрос, отношение к жанру остается неоднозначным. По данным исследования, 55% школьных библиотекарей сталкиваются с критикой родителей и учителей, которые считают, что такие книги уступают классическим текстам. Опасения связаны с тем, что дети читают графические романы быстрее обычных книг, а значит, не получают полноценного литературного опыта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Исторически комиксы в США подвергались критике. В 1954 году вышла книга психолога, который утверждал, что комиксы негативно влияют на молодежь. Это привело к введению кодекса цензуры, после чего индустрия пришла в упадок. В 1980—1990-х годах на рынке доминировали упрощенные серии. Перелом наступил в 2000-х, когда японская манга и цифровые веб-комиксы привлекли новую аудиторию.

Прорыв в детском сегменте случился в 2010 году, когда издательство Scholastic выпустило «Улыбку» — историю шестиклассницы, столкнувшейся с проблемами после травмы зубов. Книга быстро стала бестселлером и заложила основу для развития отдельного направления графических романов для детей. Вскоре издательства начали массово выпускать подобные произведения.

Исследования показывают, что дети, которые читают комиксы, чаще проявляют интерес к литературе в целом. Опрос 2023 года показал, что такие школьники в два раза чаще называют себя хорошими читателями. Эксперты связывают это с доступностью жанра и его способностью привлекать внимание детей, конкурируя с видеоиграми и соцсетями.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Восприятие книг меняется. Некоторые издатели говорят о формировании новой визуальной грамотности. Дети учатся анализировать символику и считывать подтексты между панелями. Это навык, который взрослые зачастую не осознают, поскольку не росли в среде графических историй.

Рынок продолжает расти. Издательство Macmillan недавно объявило о запуске новой линейки графических новелл для взрослых, рассчитанной на аудиторию, выросшую на комиксах. Эксперты уверены: графические романы перестали быть нишевым жанром и теперь занимают важное место в литературном мире.

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Екатерина Петрова