Анна Джейн, Федор Достоевский и Михаил Булгаков — самые издаваемые авторы в России

Российская книжная палата посчитала, сколько книг издавалось в России в 2024 году

Фото: Реальное время

На ежегодном подведении итогов года, которые проводит издательская группа «Эксмо-АСТ», директор департамента статистики печати, международной стандартной нумерации и контроля комплекса «Российская книжная палата» Российской государственной библиотеки Галина Перова рассказала, сколько книг выпустили в России в 2024 году, какие были тиражи, и представила рейтинг самых издаваемых авторов.

Книги издают все те же

На прошлой неделе «Реальное время» опубликовало сведения о рынке бумажных книг, которые представил генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев. Но нужно отметить, что государственная статистика печати сильно отличается от издательских данных по продажам. Российская книжная палата (РКП) считает не сколько было продано книг, а сколько было напечатано. Как мы знаем, некоторые книги периодически снимают с продаж. А значит, данные по ним просто не могут появиться в издательской статистике, но отражаются в сводке Российской книжной палаты. То есть на рынке самого издания нет, а в статистике есть. Получается такая книга Шредингера. Кроме этого, напечатанные тиражи могут продаваться не сразу, а в течение нескольких лет. Соответственно, в данных издательств продажи таких книг растягиваются на два-три года.

Опять-таки Российская книжная палата считает не все выпущенные книги, а только те, которые издательства зарегистрировали в Российской государственной библиотеке согласно закону «Об обязательном экземпляре документов». Таким образом, сегодня в России нет единых данных, которые отражают объективную ситуацию на книжном рынке. И только совмещая данные издательств, государственной статистики, точек продаж (магазины и маркетплейсы) и книжных стриминговых сервисов, можно увидеть более адекватное положение дел.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кроме выпущенных изданий, Российская книжная палата фиксирует еще и количество издателей. В среднем РКП регистрирует порядка 4,5—5 тыс. действующих издательств и издающих организаций. Но в 2023 году был небольшой провал, количество упало до 4 382. В 2024 году ситуация изменилась, зарегистрировалось 4 532 издателя. Но есть нюанс.

«Состав издательств очень неоднородный. Одна треть издательств выпускает всего лишь одно издание в год. То есть это организации, которые не считают издательскую деятельность основной и не собираются ею заниматься. Почти половина издательств выпускает меньше одного издания в месяц. То есть тоже получается, что это у них вялотекущая издательская деятельность. И только 20% издательств, это около тысячи, выпускают одно издание в месяц и более. То есть это как раз те организации, которые двигают и развивают издательскую отрасль, те, которые влияют на нее. И, конечно, основную часть изданий мы получаем от них», — сказала представитель РКП Галина Перова.

. Предоставлено Российской книжной палатой

Количество издательств, которые выпускают более 500 изданий в год, практически не меняется. То есть это те, кто был и остаются на рынке. В 2022 году таких флагманов было 21, в 2023 и в 2024 — 19.

Количество книг выросло на 7%, тиражи — на 10%

Перова отметила, что в 2024 году «мы впервые зафиксировали рост» изданий «за долгое время». В прошлом году общее число напечатанных книг и брошюр составило 103 277 против 96 344 годом ранее. Рост составил 7,2%. Тираж, по сравнению с 2023 годом, тоже вырос и составил 369,5 млн экземпляров в прошлом году и 335 млн годом ранее. Динамика роста — 10,3%.

Но если посмотреть на график за 12 лет, то видно, что никакого прорывного роста нет. На графике зафиксировано падение количества печатных изданий и тиража в период пандемии, затем небольшой рост и снова падение в 2022 году. А затем опять небольшой рост. Но по количеству выпущенных книг российский книжный рынок все еще не вернулся на допандемийный уровень.

Реальное время / realnoevremya.ru

По сравнению с прошлым годом средний тираж вырос на 100 экземпляров и составил 3 580 экземпляров на книгу. Всего в 2024 году вышло 266 книг тиражом свыше 100 тыс. экземпляров. Можно предположить, что большая доля пришлась не на литературу, а на учебные пособия. В 2023 году таких книг было 217. Больше всего изданий вышло тиражом менее 500 экземпляров, таких книг в прошлом году было 47 955, а в 2023 году — 47 400. То есть небольшие издательства или те, кто нерегулярно выпускают книги, тихонечко сокращают тираж. И это, кстати, почти половина от всех изданных в прошлом году печатных изданий. Печатной продукции, чей тираж составил от 1 до 5 тыс., было 32 353 единицы.

Всего в прошлом году было издано книг на 123 языках мира, в том числе на 90 языках народов России. Для сравнения: в 2023 году было зарегистрировано книг и брошюр на 99 языках мира, в том числе на 73 языках народов России. Больше всего книг вышло на русском языке (99 530). Следующие по популярности языки английский (1 526 против 1 352 в 2023-м), татарский (193 против 241 в 2023-м), башкирский (123 против 70 в 2023-м). «Очень много изданий выходит на национальных языках. И это прекрасное сохранение культуры. Это основная цель всего культурного направления», — прокомментировала Галина Перова. С другой стороны, 193 книги на татарском и 123 книги на башкирском языках (а они вышли в топ) — это, мягко говоря, не так уж и много.

Предоставлено Российской книжной палатой

Что касается переводной литературы, то в 2024 году было зарегистрировано 16 870 изданий, переведенных со 137 языков народов мира. «Выпуск переводных изданий, по сравнению с прошлым годом, увеличился примерно на 7%. В том числе переводились издания с 81 языка народов Российской Федерации», — добавила Перова. Больше всего переводилось с английского языка (8 778 против 8 844 в 2023-м), французского (1 272 против 104 в 2023-м), немецкого (1 159 против 962 в 2023-м). С русского на другие языки было переведено 2 171 печатное издание, для сравнения в 2023 году их было 2 219.

Сколько литературы в штуках?

В общее число изданных книг и брошюр входит очень много изданий, которые не относятся к литературе. Российская книжная палата считала следующие категории изданий:

научные издания;

научно-популярные издания;

нормативно-производственные издания;

официальные издания;

учебные и методические издания;

производственно-практические издания;

литературно-художественные издания;

издания для детей и юношества;

справочные издания;

религиозные издания;

издания для широкого круга читателей;

информационно-рекламные издания.

Предоставлено Российской книжной палатой

Если из этого списка убрать всю учебную, рекламную, производственную, религиозную литературу, а оставить только то, что мы обычно покупаем в книжных магазинах, то получится, что в категории «Литература» в прошлом году было выпущено 49 602 издания. Чуть меньше половины от общей массы выпущенных книг. Для сравнения в 2023 году таких книг было 44 265, что тоже чуть меньше половины от общего количества. Основной прирост в 2024 году произошел, благодаря художественной литературе, книг для широкого круга читателей и учебных и методических изданий.

В плане географии выпускаемых книг тоже произошли небольшие изменения. «Самый большой рост показал Приволжский федеральный округ как по количеству, так и по тиражам. Он увеличил свои тиражи на 23%», — сказала представительница РКП. В 2024 году в ПФО вышло 7 717 изданий общим тиражом 3,9 млн экземпляров, динамика роста количества изданий составила 8,08%. У Центрального федерального округа (включая Москву) количество изданий выросло на 11,77% и составило 68 766 единиц. А тиражи выросли на 11,24% и составили 333 млн экземпляров. Среди аутсайдеров Северо-Западный федеральный округ (количество изданий упало на 5,4%, а тиражи — на 4,5%). Самую плохую динамику показал Дальневосточный федеральный округ: количество изданий сократилось на 28,9%, а тиражи — на 28,8%.

Главные поставщики книги

Десятка издательств, которые выпустили наибольшее количество непериодических изданий в 2024 году, не изменилась. Произошла только небольшая ротация. В 2023 году на первом месте по количеству изданных книг было издательство АСТ, за ним шло «Эксмо». Теперь они поменялись местами. Хотя по тиражам «Эксмо» обошло АСТ и годом ранее. Всего за отчетный период в РГБ поступили обязательные экземпляры от 4 532 издательств. А с 2017 года в государственную статистику входят не только бумажные книги, но и электронные.

«В прошлом году мы получили электронные формы печатных изданий от 787 издательств. И должна отметить, что в конце прошлого года к ним присоединилось издательство «Эксмо». Мы призываем остальные издательства также выполнять требования закона и передавать нам издание в электронной форме», — добавила Галина Перова.

. Предоставлено Российской книжной палатой

Среди самых издаваемых авторов уже третий год подряд лидирует российская писательница Анна Джейн. Она известна молодежными романами о любви, героями которых часто становятся студенты, спортсмены и музыканты. Анна начала публиковаться в интернете около 2010 года, быстро завоевала популярность. В 2014 году ее книги «Музыкальный приворот» и «Мой идеальный смерч» вышли в издательстве АСТ, а позже была запущена персональная серия «Анна Джейн. Лучшие книги». Помимо любовных историй, Джейн писала в жанрах фантастики и фэнтези. Писательница скончалась 1 февраля 2023 года. Сейчас ее книги выпускает издательство Clever. В 2024 году вышло 79 книг Анны Джейн общим тиражом 2,2 млн экземпляров. Годом ранее у нее было напечатано 56 книг общим тиражом 874,3 тыс. экземпляров.

На втором месте самых издаваемых авторов уверенно держится Федор Достоевский, в 2023-м он тоже занял вторую строчку. В прошлом году у него вышло 139 книг (116 в 2023-м) общим тиражом 940,7 тыс. экземпляров (858 тыс. экземпляров в предыдущий период). В 2023 году на третьем месте оказалась Агата Кристи, у нее вышло 64 книги общим тиражом 628 тыс. экземпляров. А в 2024 году, благодаря экранизации, в тройку лидеров вырвался Михаил Булгаков. У него вышло 94 книги общим тиражом 717,7 тыс. экземпляров. Для сравнения: годом ранее Булгаков был на пятой строчке самых издаваемых книг. Тогда вышло 77 его книг тиражом 522,85 тыс. экземпляров. В 2023 году Булгакова обогнал Ремарк.

Предоставлено Российской книжной палатой

«По детской литературе тоже все очень традиционно и отрадно», — сказала Галина Перова. Здесь тройка лидеров не изменилась: Корней Чуковский (127 книг тиражом 943,95 тыс. экземпляров), Елена Ульева (160 книг тиражом 858,8 тыс. экземпляров) и Александр Пушкин (124 книги тиражом 700,18 тыс. экземпляров). С 2023 года произошла лишь небольшая ротация: на втором месте был Пушкин (98 книг с тиражом 563,5 тыс. экземпляров), а на третьем — Ульева, у нее тогда вышло 115 книг с общим тиражом 529,5 тыс. экземпляров.

«К сожалению, в списке не очень много новых авторов. Все-таки родители стремятся порадовать ребенком тем, что сами любили в детстве. Поэтому русская детская классика остается на все времена и в списках самых издаваемых книг», — прокомментировала Галина Перова.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком».