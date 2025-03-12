В Татарстане более 1000 человек подали заявки в аналог программы «Время героев»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане стартовала кадровая программа «Батырлар. Герои Татарстана», аналог федеральной инициативы «Время героев». С момента открытия 18 февраля 1061 человек подали заявки на участие в проекте, который продлится до 30 марта. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Цель программы — подготовка перспективных руководителей для работы в государственном и муниципальном управлении, а также в других сферах. Кандидаты, желающие участвовать, пройдут строгий отбор, который включает заполнение анкеты, написание эссе и собеседование.

Успешно прошедшие отбор смогут обучаться по специальной программе профессиональной переподготовки в высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. Программа включает более 500 часов лекций, тренингов и практических занятий, а среди наставников будут первые лица Татарстана.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Обучение будет состоять из четырех модулей, охватывающих темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий. Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул важность использования уникального опыта участников специальной военной операции для решения ключевых государственных задач и призвал их активно участвовать в программе.