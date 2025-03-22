Минниханов поручил активнее информировать участников СВО о программе «Батырлар»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане продолжается реализация программы подготовки управленческих кадров «Батырлар. Герои Татарстана», и Рустам Минниханов призвал усилить информирование бойцов о ее возможностях. Об этом он сообщил на традиционном субботнем совещании.

Программа, стартовавшая 18 февраля, нацелена на ветеранов и участников СВО. На данный момент в ней зарегистрировано более 1 300 человек, а первый этап отбора участников завершится 30 марта.

Минниханов поручил главам муниципальных образований и другим ответственным лицам активнее информировать бойцов о программе и оказывать им необходимую поддержку.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава Татарстана также подчеркнул важность помощи не только участникам программы, но и всем ветеранам специальной военной операции. Основные задачи включают трудоустройство, поддержку в предпринимательской деятельности и вовлечение ветеранов в общественно-полезную работу.

— Сегодня важно оказывать содействие всем, кто служил, — подчеркнул раис.

Анастасия Фартыгина